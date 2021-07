anticipazioni-una-vita:-aratnxa-torna-e-arriva-marcos,-una-new-entry

Cinta ed Emilio decidono di convolare a nozze il prima possibile nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La giovane cantante vuole inseguire il suo sogno e prendere parte alle varie tournée. La distanza con il Pasamar è un ostacolo e, dunque, pensa bene di organizzare finalmente il loro matrimonio. Ovviamente, come si può già immaginare, Emilio è entusiasta e non vede l’ora di salire sull’altare.

Il Pasamar sta affrontando delle situazioni spiacevoli, nel frattempo. All’interno della sua famiglia ci sono non pochi problemi, in quanto Felicia non riesce ad accettare la storia d’amore che è nata tra Camino e Maite. La pittrice parigina esce finalmente di prigione, ma non può viversi la sua relazione con la Pasamar, la quale deve fingere di riprendere la sua vita di prima.

Per convincere tutti, Camino chiede a Ildefonso di diventare suo marito. Ovviamente il ragazzo accetta con grande felicità. A festeggiare di fronte a questa decisione c’è, come si può immaginare, anche Felicia. Ed ecco che Acacias si prepara a celebrare ben due matrimoni contemporaneamente. Ma mentre Cinta appare felicissima, Camino è sempre più triste.

Addirittura la Pasamar scompare improvvisamente nel nulla prima delle nozze. Dunque, Emilio non vive serenamente le preparazioni di questi due matrimoni. Non solo inizia anche a nutrire una certa gelosia nel vedere Cinta, José e Julio divertirsi insieme. Con grande sorpresa fa il suo ritorno ad Acacias Arantxa, in occasione delle nozze della Dominguez.

L’amatissima cameriera, però, non può restare per molto tempo nel quartiere spagnolo. Arriva, infatti, il momento della sua partenza dopo i matrimoni. I Dominguez e Cesareo si ritrovano di nuovo, commossi, a dover salutare Arantxa. Intanto, fa il suo ingresso un nuovo personaggio, Marcos Bacigalupe.

Secondo le anticipazioni di Una Vita, si tratta di una vecchia conoscenza di Felicia, che lo accoglie nel suo ristorante. I telespettatori italiani avranno modo di conoscere Marcos, che con il tempo si posiziona in un posto centrale della trama della soap opera spagnola!

Infatti, nelle prossime puntate, il pubblico di Canale 5 lo vedrà inserirsi sempre di più nella vita dei Pasamar. Continuano, inoltre, i problemi per questa famiglia di Acacias. Camino, dopo aver sposato Ildefonso, non è di certo una moglie felice.

Il suo cuore batte ancora per Maite, la quale deve continuare a mantenere le distanze. Le due, però, sembrano non avere alcuna intenzione di rinunciare così facilmente al loro amore. Felicia deve farsene una ragione!