anticipazioni-una-vita,-buone-notizie-per-maite:-ecco-chi-cerca-di-salvarla

Ci sono buone notizie per Maite nelle prossime puntate di Una Vita. Prima di riceverle, però, la pittrice parigina si ritrova a vivere momenti di grande sconforto. Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni segnalano che Maite finisce in prigione. La donna viene denunciata da una lavandaia e trasportata dalle guardie dietro le sbarre. Camino non può fare nulla per evitare che ciò avvenga e si scaglia contro sua madre, convinta che ci sia il suo zampino dietro l’arresto. Con l’aiuto di Liberto e di Emilio, riesce a individuare la lavandaia che ha sporge denuncia.

Nel frattempo, però, Maite subisce violenza fisica in prigione, tanto che appare malandata. Ad Acacias fanno ritorno, intanto, Armando e Susana. Tutti i vicini tentano di mantenere il segreto su quanto sta accadendo alla pittrice. Ma, ben presto, la coppia viene a conoscenza della situazione. I due innamorati hanno reazioni opposte. Armando è pronto a tutto pur di salvare sua nipote, mentre la sarta si scusa con Felicia. Come si può immaginare, Susana non approva la relazione tra Maite e Camino.

Armando tenta di trovare un modo affinché la pittrice abbia protezione in carcere, ma non riesce nel suo intento. Ed ecco che Felicia propone loro un accordo: se vuole un aiuto per uscire dalla prigione, dovrà lasciare Acacias per sempre e convincere Camino a sposare Ildefonso. La pittrice, dopo aver essere stata picchiata, è tentata a prendere in considerazione la proposta. Nonostante ciò, quando ha un colloquio con la giovane Pasamar, non le chiede di accettare il ricatto di Felicia.

Camino poi torna a casa, avvilita per la situazione che sta affrontando la sua amata. A cercare di confortarla ci pensa, ancora una volta, Cesareo. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Ildefonso arriva con una buona notizia: ha negoziato con la lavandaia, affinché ritiri la denuncia! Ebbene sì, proprio il giovane pretendente di Camino tenta di trovare una soluzione per aiutare Maite a uscire di prigione.

Felicia inizia a indagare e scopre che Ildefonso sta appunto cercando di aiutare la pittrice parigina. Come si può immaginare, la ristoratrice non reagisce affatto bene alla notizia! Felicia è disposta a tutto pur di separare Maite e Camino. Non ha alcuna intenzione di permettere alla figlia di vivere la sua relazione con la pittrice.

La scoperta riguardante la loro storia ha profondamente scosso la ristoratrice, che vorrebbe vedere Camino convolare a nozze con Ildefonso. Questo lo può ottenere, ovviamente, solo andando contro la volontà della figlia.