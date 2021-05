anticipazioni-una-vita,-panico-per-i-palacios:-l’inattesa-mossa-di-ildefonso

Le anticipazioni di Una Vita segnalano un nuovo problema per i Palacios: Ildefonso sfida a duello Antonito. Ma come si arriva a questo punto? Il giovane, che arriva ad Acacias grazie a Rosina, è il nipote del Marchese De Los Pontones. La Rubio fa arrivare il ragazzo nel ricco quartiere spagnolo per aiutare Felicia, che è alla ricerca di un pretendente per Camino. I due si conoscono e sembrano andare d’accordo. In realtà, la Pasamar sfrutta questa situazione per non generare sospetti sul suo rapporto con Maite. In breve tempo, la situazione si complica, inevitabilmente.

E mentre la pittrice parigina inizia a provare una certa gelosia, Camino capisce che Ildefonso ha davvero intenzioni serie. Dunque, tenta di far comprendere a sua madre che non è realmente interessata al nuovo arrivato. Disposta a tutto pur di continuare a incontrare Maite attraverso le lezioni di disegno, Camino accetta di continuare con questa conoscenza. Ildefonso si presenta come una persona tranquilla, ma con il passare del tempo mostra un suo lato più oscuro. Ciò accade durante una conversazione che ha con Antonito nel ristorante Nuovo Secolo XX.

Il giovane non reagisce bene quando il Palacios dice la sua sul governo, che sta inviando i soldati nella guerra in Marocco. Antonito vede questa scelta come una mossa di crudeltà, visto che molti uomini perderanno la vita. La situazione si complica quando il nuovo arrivato scopre, attraverso Emilio, che Antonito è riuscito a evitare di partire per la guerra, imbrogliando il commissario militare. Ildefonso, in quanto ex militare, ha una reazione davvero inaspettata. Dà del codardo ad Antonito e lo sfida pubblicamente a duello!

Tutto questo genere il panico tra i Palacios, che temono chiaramente per la vita di Antonito. Ramon e Camino tentano così di intervenire per impedire il duello! I Palacios chiedono aiuto anche a Felipe, per comprendere se ci sia davvero la possibilità di evitare questa sfida. Felicia, invece, chiede a sua figlia di non intromettersi nella questione. Infatti, Camino cerca in tutti i modi di far riflettere Ildefonso sulla questione. Questo genera ulteriori sospetti in Felicia.

Fortunatamente, le anticipazioni di Una Vita segnalano che non avviene alcun duello tra Antonito e Ildefonso. Felipe e Ramon organizzano una riunione e invitano proprio il Marchese De Los Pontones, nonno del pretendente di Camino. L’uomo ordina al nipote di non rischiare la sua vita, in quanto è l’unico suo erede. Dunque, Antonito può decisamente tirare un sospiro di sollievo!