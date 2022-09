anticipazioni-uomini-e-donne,-arriva-il-triangolo-davide,-chiara-e-roberta.-ecco-maria-chi-fa-tornare-nel-programma

A breve comincerà una nuova stagione di Uomini e Donne e già sappiamo che le prime puntate saranno piene di discussioni e di grandi ritorni. La terza registrazione ha visto come protagonisti Davide Donadei e Chiara Rabbi. Lui è stato l’ex tronista dell’anno scorso, lei è stata la sua scelta. Sembrava che le cose stessero andando a gonfie vele, quando i loro fans hanno notato segni di crisi. Una crisi che si è protratta a lungo, con frasi ambigue pubblicate sui social e silenzi incomprensibili, fino alla rottura definitiva. I follower però ancora non hanno capito cosa ha portato alla fine di questa relazione.

Puntata dopo puntata il pubblico si affeziona ai protagonisti di Uomini e Donne e soprattutto crede nelle storie d’amore che si creano. Per questo, vedere che le relazioni finiscono sempre più velocemente dopo la scelta è una vera e propria delusione. Molte polemiche sono nate in seguito alla separazione tra Davide Donadei e Chiara Ricci. In particolare, i fans hanno lamentato la mancanza di chiarezza da parte dei due: quando una coppia nasce davanti alle telecamere e continua a mostrare la sua vita sui social, diventa anche corretto mettere a parte i follower di una eventuale separazione.

Ma evidentemente Davide Donadei e Chiara Ricci hanno aspettato di tornare sul piccolo schermo per raccontare la verità. Probabilmente, è stata la stessa redazione di Uomini e Donne a chiedere loro di aspettare il termine dell’estate e la ripresa della trasmissione per esporre i fatti. Il mistero è finalmente terminato e durante le ultime registrazioni i due hanno svelato per filo e per segno come sono andate le cose. Non solo, insieme a loro è arrivata in studio anche Roberta Di Padua, ex dama del trono over che ha espresso più volte il suo interesse nei confronti dell’ex tronista.

Chiara Ricci, durante la sua relazione con Davide Donadei, ha più volte affermato di essere infastidita dal fatto che Roberta Di Padua lo contattasse in privato sui social. Adesso che la loro storia d’amore è terminata, il ragazzo è stato beccato mentre era a cena proprio con la ex dama di Uomini e Donne. Nella registrazione però i due affermeranno di essere legati esclusivamente da una bella amicizia. Non solo, uno dei cavalieri presenti in studio chiederà alla donna di uscire insieme. Probabilmente, quest’anno la rivedremo seduta nel parterre femminile per continuare la sua ricerca dell’amore.

Non solo Davide e Chiara, l’ultima registrazione di Uomini e Donne ha visto tante discussioni. La prima tra Federica Aversano e Tina Cipollari. La nuova tronista è rimasta delusa da un suo corteggiatore e la vamp le ha consigliato di tornare a casa se aspetta che dalle famose scale scenderà il suo George Clooney. “Farà la stessa fine di Gemma” ha sentenziato l’opinionista. Maria De Filippi manderà poi in onda un video in cui Federica chiede a Riccardo Guarnieri di sedersi alla sua corte. Ma l’uomo non ha alcuna intenzione di lasciare il suo comodo posto nel trono over, dove continua a litigare con Ida Platano.

