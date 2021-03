anticipazioni-uomini-e-donne-dell’11/03/2021:-a-sorpresa-una-scelta-nel-trono-over!

E’ stata appena registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Come di consueto, le anticipazioni direttamente dal portale Ilvicolodellenews.it:

La scelta di Sabina Ricci e Claudio Cervoni.

Lei vestita di nero corto e lui casual con camicia bianca. Durante la puntata Maria De Filippi spinge Gianni a scegliere chi far parlare in quel momento e lui sceglie loro due perchè curioso di sapere a che punti sono della loro conoscenza. I due si siedono al centro benchè l’intervento non fosse programmato. Claudio racconta che a maggio/giugno dovrà lasciare Roma per trasferirsi in un’altra città per aprire un locale. Per tale motivo lunedì partirà per fare un sopralluogo ed ha chiesto a Sabina di accompagnarlo. Coglie l’occasione per chiederle di trasferirsi con lui per tutti i mesi che lo terranno lontano da casa. Maria gli chiede se allora lascerà il programma per quel periodo, ma sia lui che Sabina dicono che lascerebbero entrambi perchè non avrebbe senso rimanere per aspettare che torni l’altro. A quel punto nasce la scelta spontanea di andarsene insieme. Maria dice chiaramente che non era in programma questa scelta ma accetta la loro decisione perchè è evidente che siano spinti da un vero sentimento. La conduttrice si accerta che ci siano i petali e chiede loro che canzone vogliono ballare, loro non sono preparati ma dicono di aver ascoltato insieme una volta “A mano a mano” e così cullati dalle note di questa stupenda canzone (anche se non c’entra nulla con l’amore) si stringono in caldi abbracci e poi salutano tutti.

Gianni emozionato dice di essere contento di essersi sbagliato nei loro confronti e di averli giudicati a volte ingiustamente e che è sempre molto bello quando il programma porta veri frutti come far nascere un amore vero.