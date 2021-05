anticipazioni-uomini-e-donne,-giacomo-vicino-alla-scelta-(e-bacia-tutte)

Il tronista ha annunciato che non manca molto alla sua decisione, ma è sempre più in difficoltà: chi la spunterà tra Martina e Carolina?

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne sui tronisti. Nella registrazione di oggi Maria De Filippi ha parlato solo di Giacomo Czerny, non si sa se per questione di tempo o per altri motivi. Pare infatti che Samantha e Massimiliano non entreranno neanche in studio durante questa puntata. Il tronista annuncerà di essere ormai vicino alla scelta tra Martina Grado e Carolina Ronca. Nonostante ciò sembra essere sempre più in difficoltà e da questo la decisione di viversi entrambe le corteggiatrici in tutti i modi possibili. Non stupirebbe se a breve dovesse trascorrere con loro una giornata intera, come fanno spesso i tronisti prima della scelta a Uomini e Donne.

Chiamato al centro studio da Maria – che si infurierà con Armando prima – insieme alle corteggiatrici, si passerà subito a vedere le esterne. La prima mostrata sarà quella con Carolina, che gli ha fatto trovare delle cuffie con un messaggio in cui dichiara i suoi sentimenti con I Can Fly in sottofondo. Giacomo ha ascoltato queste parole da solo, dopo è arrivata lei e hanno parlato, si sono abbracciati e c’è stato un bacio con Carolina. Ovviamente a telecamere spente. In studio la conduttrice darà la parola a Martina, che però preferirà non parlare e dar modo prima ai due di confrontarsi.

Giacomo e Carolina parleranno dell’esterna, subito dopo Martina interverrà e dirà che dopo la sua esterna ha avuto dei forti dubbi. Dubbi confermati oggi dall’esterna con Carolina, che è stata molto intensa. Non resterà che vedere l’esterna con Martina, che è stata organizzata dal tronista. Giacomo ha fatto recapitare alla sua corteggiatrice un abito da indossare per lui, che la aspettava in studio. Hanno ballato, si sono seduti sugli scalini e si sono scambiati dei baci con le mascherine. In realtà c’è stato un bacio anche con Martina, a telecamere spente.

Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne svelate da Isa e Chia, Carolina chiederà se c’è stato il bacio e il tronista confermerà. La corteggiatrice non nasconderà la delusione e dirà di essere ferita, Giacomo non riuscirà a risollevarle l’umore e lei andrà a sedersi al suo posto. Poco dopo però tornerà di fronte al tronista. Giacomo annuncerà che la scelta sarà a breve, ma sta bene con entrambe e questo lo mette in difficoltà.