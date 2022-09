Anticipazioni Uomini e Donne, Panico in studio, Chiamato d’urgenza un medico. Cos’è successo

E’ stata registrata ieri lunedì 12 settembre una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni sono arrivate puntuali sulla pagina Instagram del dating show di Maria De Filippi. Come sempre l’attenzione si è incentrata su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che continuano a litigare in centro studio. A quanto pare la presentatrice è proprio determinata a creare la pace con loro e non smette di dargli importanza. Ma chi li segue da tempo sa che i litigi sono sempre gli stessi, che la lontananza non li ha aiutati a superare quei problemi che già una volta li hanno fatti separare.

Insomma, minestra riscaldata non è mai buona e non crediamo che tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri possa esserci un reale futuro. Se non l’intento comune di aumentare lo share di Uomini e Donne. Un altro protagonista presente nel parterre maschile è Armando, che da anni non riesce a trovare una compagna e che invece trascorre molto tempo a giudicare i comportamenti degli altri. Nelle ultime registrazioni, si scontrerà ancora una volta con Alessandro. I due hanno cominciato a discutere sin dalla scorsa stagione e probabilmente, anche per loro, i motivi sono sempre gli stessi.

Ma Alessandro non sarà al centro dell’attenzione soltanto per il suo scontro con Armando, ma anche per la sua uscita a cena con Roberta Di Padua. La donna è tornata a Uomini e Donne in seguito ai pettegolezzi su un triangolo amoroso formato con Davide Donadei e Chiara Rabbi: i tre, dopo aver mantenuto l’assoluto silenzio sui social, hanno affrontato la questione direttamente nello studio di Maria De Filippi. Successivamente, la donna è rimasta dopo aver accettato proprio l’uscita con l’ex corteggiatore di Ida Platano. Nelle registrazioni di ieri i due hanno raccontato come è andata.

Ma sembra la relazione non sia cominciata nel verso giusto e Alessandro e Roberta Di Padua hanno dichiarato di non voler più uscire insieme. La dama, invece di abbandonare lo studio, è tornata a sedersi nel parterre femminile riprendendo definitivamente il suo posto a Uomini e Donne. Una situazione sempre più complessa, dal momento che è proprio con lei che Riccardo Guarnieri ha lasciato lo studio mano nella mano per la seconda volta. Anche Gemma Galgani è tornata a beneficiare delle telecamere, grazie a un corteggiatore giunto per lei. Ovviamente, non sono mancate le polemiche della sua acerrima nemica.

Sembra che Tina Cipollari questa volta sia arrivata addirittura a chiamare un medico. Probabilmente la dama torinese ha mostrato il suo classico ed entusiasta interesse per il nuovo arrivato, scatenando la rabbia dell’opinionista. Da sempre le due hanno intrattenuto il pubblico con i loro battibecchi, anche se ultimamente la donna è stata messa in secondo piano. Durante le registrazioni di Uomini e Donne sono tornati in scena anche Isabella Ricci e Fabio, per raccontare il loro amore e il rapporto dopo il matrimonio. I troni classici sono invece alle prime esterne.

Anticipazioni Uomini e Donne, Panico in studio, Chiamato d’urgenza un medico. Cos’è successo scritto su Più Donna da Maria Costanzo.