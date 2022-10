Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo e Roberta si baciano, Panico in studio, La reazione di Ida è incredibile

Continua la prosopopea amorosa che si sta consumando a Uomini e Donne. Protagonisti della scena sono i fantastici quattro: Ida Platano, Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Adesso questi ultimi due hanno ripreso a frequentarsi e si sono baciati. Un quadrato che diventa sempre più fitto e che non sappiamo a cosa porterà. Tutto è iniziato quando l’ex dama è tornata in studio, dopo aver infiammato i gossip questa estate per una sua probabile intromissione nella coppia formata da Davide Donadei e Chiara Raggi proprio nel dating show di Maria De Filippi.

Rientrata in studio, Roberta Di Padua ha attratto l’attenzione di Alessandro Vicinanza, il primo che l’ha invitata a cena. Così è partita nuovamente la sua rivalità con Ida Platano. Le due donne hanno sicuramente lo stesso gusto in fatto di uomini. Sono loro le due dame che hanno lasciato Uomini e Donne mano nella mano con Riccardo Guarnieri. Due relazioni importanti, che adesso si ritrovano a contendersi anche il nuovo cavaliere. Ma il ragazzo, dopo alcune uscite con la dama, ha preferito tornare dalla parrucchiera. Una prima vittoria per l’erede di Gemma Galgani sulla sua rivale.

Roberta Di Padua evidentemente è agguerrita più che mai, perché è immediatamente passata al contrattacco. Le anticipazioni di Uomini e Donne infatti ci raccontano che la donna ha ripreso la sua frequentazione proprio con Riccardo Guarnieri. Non solo, i due si sono anche scambiati un bacio appassionato, come riveleranno al centro dello studio. Un vero colpo per Ida Platano, che è sicuramente ancora molto interessata al suo ex fidanzato. La donna non ha mai fatto mistero del fatto che l’uomo è stato l’amore più grande e sincero provato negli ultimi anni.

Ci potremmo aspettare un grande litigio a Uomini e Donne, come spesso avviene, ma questa volta la parrucchiera ci sorprenderà. Alla notizia del fatidico bacio, infatti, Ida Platano non perderà la calma, ma continuerà la sua frequentazione con Alessandro Vicinanza senza dare importanza alla coppia che si potrebbe nuovamente formare. Forse per lei è giunto il momento di voltare finalmente pagina? Sembra strano solo a pensarlo, perché lei e Riccardo Guarnieri fanno sempre scintille. Non solo, proprio ultimamente Maria De Filippi ha spinto il cavaliere a confermare il suo interesse nei confronti della sua ex.

Noi crediamo che la situazione sia ancora solamente all’inizio. Anzi, crediamo che il quartetto potrebbe tenerci compagnia per gran parte di questa stagione di Uomini e Donne. Del resto, anche Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono soltanto una minestra riscaldata. E questo bacio potrebbe anche essere semplicemente una ripicca nei confronti di Ida Platano e di Alessandro Vicinanza. Staremo a vedere se altri personaggi si aggiungeranno a questa storia che sicuramente sta coinvolgendo moltissimo i telespettatori, per la felicità di Maria De Filippi e della sua redazione.

Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo e Roberta si baciano, Panico in studio, La reazione di Ida è incredibile scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

Vittorio Ferla