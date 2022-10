Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo pazzo di gelosia, Alessandro vuole abbandonare il dating show. Cosa succederà

Si sono tenute ieri (20 ottobre) le registrazioni per la nuova puntata di Uomini e Donne e come sempre la pagina Instagram del programma ha lanciato le anticipazioni per i telespettatori più curiosi. Stufa dei pettegolezzi trapelati tramite il pubblico in studio o, alle volte, tramite i protagonisti dei troni classici e over, Maria De Filippi ha deciso di lanciare lei stessa gli scoop e di aprire una pagina social apposita. Così adesso sappiamo cosa ci aspetta per le prossime puntate del dating show. Come ormai d’abitudine, tutta l’attenzione si è concentrata principalmente su Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La coppia sta sicuramente tenendo banco nel corso di questa edizione di Uomini e Donne, Già dall’anno scorso Ida Platano aveva preso il posto di Gemma Galgani in fatto di visibilità. La dama torinese era ormai snobbata dalle telecamere e il centro studio era tutto dedicato alla parrucchiera. Ma adesso la situazione si sta facendo sempre più interessante. La presenza di Alessandro Vicinanza e di Roberta Di Padua ha reso quella che era una disputa tra due innamorati un vero e proprio quartetto. E le nuove anticipazioni si concentrano particolarmente su una crisi del ragazzo.

La puntata si aprirà su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la cui discussione in centro studio ha preso più di un’ora di tempo di registrazioni. Nelle ultime puntate abbiamo visto Maria De Filippi insinuare più volte che il cavaliere sia ancora innamorato della sua ex fidanzata. Ma adesso lei vorrebbe sapere la verità e gli ha chiesto di scriverla su un bigliettino. L’uomo, sempre molto restio a esprimere i suoi sentimenti, si è rifiutato e questo ha dato origine a un grande litigio. Intanto, a Uomini e Donne seguiamo la dama che cerca di riprendere in mano la sua vita, dedicandosi al suo corteggiatore.

Ida Platano sta frequentando di nuovo Alessandro, nonostante l’interesse di lui dimostrato nei confronti di Roberta Di Padua, la ex di Riccardo Guarnieri. Un intreccio incredibile che sta appassionando moltissimo i telespettatori. Ovviamente seguire i continui litigi tra la parrucchiera e il suo ex non deve essere semplice. Soprattutto dal momento che queste discussioni celano (e non molto bene) un interesse evidente. Così, durante le registrazioni di ieri di Uomini e Donne, il ragazzo si è lasciato andare a un lungo sfogo che è stato ripreso sulla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Alessandro Vicinanza ha sbottato con la produzione, minacciando addirittura di abbandonare Uomini e Donne. Uno sfogo che è durato poco, dal momento che il cavaliere è tornato sui suoi passi. Le anticipazioni, infatti, lo vedono dedicarsi nuovamente a Ida Platano, dimenticando il malessere precedente. I due verranno seguiti dalle telecamere nel corso di una esterna girata a Brescia. Staremo a vedere come continueranno le rocambolesche avventure di questo incredibile quartetto. Successivamente, la puntata si sposterà sul nuovo corteggiatore di Gemma Galgani e sulle esterne dei tronisti.

scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

