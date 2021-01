anticipazioni-uomini-e-donne:-sophie-colpo-di-scena,-gemma-gela-maurizio,-riccardo-e-roberta-rifiuto

Le anticipazioni di Uomini e Donne sui percorsi intrapresi da Gemma, Riccardo, Roberta ed il colpo di scena per Sophie.

Come sapranno benissimo i fan, la messa in onda di Uomini e Donne è stata sospesa per le vacanze natalizie e ancora oggi non è dato sapere quando il dating show tornerà in onda sulla rete Mediaset. Tuttavia il programma non viene trasmesso in diretta, bensì vengono registrate delle puntate che successivamente vengono spalmate nel corso dei giorni. L’ultima registrazione risale al 2020, più precisamente al 29 di dicembre. Sebbene non vi siano ancora tutti i dettagli su ciò che è successo in studio, Il Vicolo delle News ha rilasciato delle succulente anticipazioni.

La prima riguarda Gemma Galgani ed il cavaliere Maurizio. I due nell’ultima puntata erano sembrati molto vicini e l’uomo ha sempre dichiarato di nutrire un sincero interesse per la dama torinese. Tuttavia proprio questa ha dichiarato in studio di non aver passato le vacanze di Natale con il cavaliere e che addirittura ha trovato spento il telefonino di Maurizio per tutto il 26 dicembre. Rivelazioni che hanno spinto Tina Cipollari ad ipotizzare che Maurizio abbia un’amante. Accuse respinte al mittente dal cavaliere e che hanno indotto Tina a lanciare una provocazione, chiedendo al corteggiatore di passare il Capodanno con Gemma: avrà accettato?

Uomini e Donne: anticipazioni

Nel corso della registrazione c’è stato spazio per altre sorprese. Jara Gaspari e Nicola Balestra, coppia conosciutasi proprio in un’edizione del programma, sono tornati in studio per fare un bell’annuncio: diventeranno presto genitori. Belle notizie anche sul fronte Riccardo Guarnieri. L’ex di Ida Platano si è scontrato nelle scorse settimane con Roberta Di Padua. La dama si è allontanata quando questo ha deciso di approfondire la conoscenza con altre donne, e lui in studio ha chiesto a Maria la possibilità di poter chiarire la propria posizione. In seguito Riccardo ha deciso di non voler conoscere altre donne, scelta che sembra indirizzare verso una scelta.

Infine c’è stato spazio anche per Sophie. La giovane tronista è stata molto indecisa per tutto il percorso. Quando è sembrata aver deciso, si è vista sbattere la porta in faccia dal corteggiatore. In questa registrazione sono state mandate in onda le esterne con Giorgio e Matteo. Con il primo si è creata una bella alchimia, ma non è scoccata la scintilla, mentre con Matteo si è giunti sino al bacio: che sia la volta buona?

