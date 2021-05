Anticipazioni Uomini e Donne: verità scomode per Gemma, Ida “delude” Maria

Sono arrivate le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di ieri, mercoledì 19 maggio 2021. Con qualche ora di ritardo, ma Il Vicolo delle News ha svelato cosa è successo tra i protagonisti Over del programma. Anche perché, con la scelta di Giacomo, in studio ci sono soltanto loro fino alla fine del programma. Quando finisce Uomini e Donne? L’ultima puntata andrà in onda venerdì 28 maggio e probabilmente è quella che è stata registrata oggi. Sì, sono in arrivo altre anticipazioni sugli Over, in serata oppure domani non si sa. Cosa è successo invece ieri?

Oltre all’ultima scelta del Trono Classico, Gemma Galgani ha richiamato al centro dello studio Aldo e Isabella. Stando alle anticipazioni in realtà ha ripetuto cose già dette e ridette, ma non è la prima volta che succede. Anche in passato Gemma ha chiesto confronti a Cavalieri che avevano chiuso con lei per tornare su vecchie cose, già affrontate. Quindi anche nella registrazione di ieri la Galgani ha accusato Aldo di aver chiuso con lei con una scusa, ovvero Isabella. A quest’ultima ha ribadito il suo pensiero: la trova fredda e razionale. Dopo averla ascoltata, Aldo ha confessato di essersi tirato indietro perché non l’ha vista realmente coinvolta.

Aldo non ha visto un reale interesse da parte di Gemma, non presa come invece racconta. Anche perché in passato non ha mollato così presto, neanche quando riceveva dei “no”. A sostegno della sua tesi ha raccontato di aver mandato ancora messaggi a Gemma dopo aver chiuso con lei, ma la Galgani pare sia rimasta impassibile. Non ha colto dei segnali, insomma, per questo Aldo non crede al suo interesse. Questa è la verità di Aldo, a cui Gianni non ha creduto e ha difeso la Dama di Torino. Al contrario, Tina si è schierata con il Cavaliere. Anche Isabella ha provato a rispondere a Gemma, ma poi ha preferito troncare il discorso perché, ha spiegato, non voleva abbassarsi al suo livello.

Un’altra verità scomoda per Gemma è arrivata proprio su Isabella. Quest’ultima sta frequentando Maurizio, che in studio ha parlato di una donna diversa dalla descrizione fatta da Gemma. Sono anche scesi nuovi corteggiatori per Isabella, per cui non risulta così poco passionale come sostiene la Galgani. Pare abbia perso anche su questo fronte, insomma. Procede bene invece tra Sara e Mauro. Invece Ida ha chiuso con Gabriele: le anticipazioni di Uomini e Donne non danno ragione alla previsione di Maria De Filippi.

La conduttrice aveva suggerito alla Platano di uscire con Gabriele. Lei non era convinta, ma alla fine ha accettato. Non si è lasciata coinvolgere più di tanto, però. Ieri in studio ha raccontato che ci sono stati tanti messaggi tra loro ma poche telefonate. Gabriele ha spiegato di aver preferito una comunicazione via messaggi per non risultare invadente e andarci con calma. Inoltre appena Ida gli ha fatto presente di preferire le telefonate, lui l’ha chiamata. Nulla da fare: Ida ha deciso di interrompere con Gabriele.