antiscientifica-ed-esoterica:-i-motivi-del-“no”-all’agricoltura-biodinamica

Rispetta tutti i canoni dell’agricoltura biologica ma, in più, usa tempo ed energie per riti esoterici quali il cornoletame (letame di vacche che abbiano partorito almeno una volta, inserito in un corno che viene sotterrato durante la stagione fredda) e altre pratiche amene promulgate dal teosofo ed esoterista austriaco Rudol Steiner. Inserita dal Senato italiano in una proposta di legge che l’avrebbe tutelata, sviluppata e resa competitiva, al pari del biologico, alla fine la Camera ha detto no. Dopo una levata di scudi da parte degli angoli più illuminati del nostro Parlamento, quei soldi pubblici saranno risparmiati. L’Assemblea di Montecitorio ha infatti approvato alla quasi unanimità due emendamenti identici di Riccardo Magi (+Eu) e della commissione che eliminano dal testo l’equiparazione dell’agricoltura biodinamica a quella biologica. Contro questa tutela si erano opposti, tra gli altri, il Nobel Giorgio Parisi e la senatrice a vita Elena Cattaneo. L’agricoltura biodinamica era già stata definita attività priva di valore scientifico ed “esoterica” dall’Istituto di bioscienze e biorisorse del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Tra l’altro, non è regolata da indicazioni condivise ma è “certificata” solo da un’associazione non profit multinazionale (Demeter). Tra le indicazioni biodinamiche più “stregonesche” c’è anche l’utilizzo di viscere di animali, ripiene e sepolte, sempre allo scopo di rendere più fertile il suolo in modo “naturale”.

Oltre a costituire un riconoscimento ufficiale per una pratica antiscientifica, secondo Elena Cattaneo l’equiparazione tra agricoltura biodinamica e biologica avrebbe previsto che una quota di fondi pubblici venisse dedicata specificamente alla ricerca scientifica e alla formazione in questa discutibile disciplina. Non si tratta comunque di una modifica che esclude l’agricoltura biodinamica dai benefici della legge, che mira a rendere più organica la normativa in materia e a coordinarla con le nuove strategie europee. Il testo infatti, già dall’articolo 1, continua a contemplare i metodi di produzione rispettosi delle disposizioni e dei regolamenti Ue e nazionali e li equipara all’agricoltura biologica. E visto che i produttori biodinamici non possono non avere la certificazione biologica, continueranno a rientrare nella normativa. Allo stesso modo hanno e continueranno ad avere un rappresentante al tavolo tecnico del ministero. Lo spiega la prima firmataria del ddl, la deputata Maria Chiara Gadda (Italia Viva), che definisce la decisione dell’Aula “non la vittoria di chi voleva affossare la legge, ma di un Parlamento che ha voluto trovare una sintesi”. E nella sua dichiarazione in aula aggiunge: “L’agricoltura biodinamica rimane, così come resta nei piani di settore, ai tavoli tecnici e nei bandi di gara in quanto parte già normata del settore e rispettosa delle regole sul biologico. Abbiamo bisogno di più scienza, di più ricerca, e di più agricolture perché il Paese abbia più possibilità, non meno”. Comunque sia, l’approvazione della legge è urgente per evitare di far perdere all’Italia il vantaggio competitivo su un settore – il biologico – che vale oltre 7 miliardi (2021), anche in prospettiva della strategia europea Farm to Fork e dell’Agenda 2030, che chiede ai Paesi membri di destinare entro quella data il 25% delle coltivazioni al biologico. L’Italia è al momento in vantaggio con un buon 16 di coltivazioni bio, contro l’8% della media europea. La palla passa nuovamente a Palazzo Madama, che sfiderà la corsa contro il tempo di una legislatura al tramonto per non interrompere nuovamente l’iter che riguarda 80mila imprese, con un crescita dell’occupazione del 71% nell’ultimo anno (siamo secondi al mondo solo agli Stati Uniti).

