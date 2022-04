Antoine Dupond, Tony Parker, Laure Manaudou… De nombreux sportifs appellent à voter pour Emmanuel Macron

Les sportifs se lèvent contre le Rassemblement National. Deux jours après le résultat du premier tour de l’élection présidentielle, qui a vu Emmanuel Macron (LREM, 27,8%) et Marine Le Pen (RN, 23,1%) se qualifier pour le second tour, une cinquantaine d’athlètes français ont signé une pétition appelant à voter pour l’actuel président de la République. Ces représentants de l’hexagone dans le monde entier ont annoncé qu’il leur semblait impensable qu’une présidence d’extrême-droite accueille la Coupe du monde de rugby (2023) et encore plus les Jeux Olympiques de Paris (2024), lors desquels les yeux du monde entier seront rivés sur la France.

D’Antoine Dupont, en passant par Tony Parker, Laure Manaudou, Clarisse Agbégnénou, Laure Boulleau ou encore Yannick Noah, tous ont décidé de publier une tribune rendue publique par Franceinfo pour inciter les Français à faire barrage à Marine Le Pen. Voici leurs mots communs : “Nous, sportives et sportifs français de tous horizons et de toutes disciplines, ne pouvons imaginer que ce moment historique soit marqué du sceau d’une présidence d’extrême droite. Si nous sommes pleinement conscients des difficultés que traversent de nombreux Français, nous avons la conviction que le vote pour un parti qui mettrait en danger les valeurs républicaines serait le pire des remèdes“.

“Nous appelons à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain”

Alors que le deuxième tour de l’élection, qui devra décider qui d’Emmanuel Macron ou Marine Le Pen sera le prochain président de la République pour les cinq prochaines années, se tiendra le dimanche 24 avril, les sportifs français ne se sont pas arrêtés-là. “Le sport auquel nous croyons, celui des valeurs de l’olympisme, est fait d’amitié et de respect. Il est le lieu de la mixité. Il refuse toutes les discriminations. Partout sur le territoire, dans nos villes, nos banlieues et nos campagnes, le sport est un remède puissant à l’exclusion. Dans ces temps incertains, il est un vecteur de rassemblement. C’est le cas quand toute une nation se rappelle qu’elle est UNE en vibrant à l’unisson derrière les exploits de ses sportifs”.

“C’est parce que nous croyons en ce sport-là, fraternel et inclusif, que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire, la stigmatisation de l’autre, le repli sur soi, le nationalisme. Et que nous appelons donc à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain“. Au moins, les choses ont le mérite d’être claires.

La liste complète des sportifs signataires

Clarisse Agbégnénou (judo), Samir Aït Saïd (gymnastique), Valériane Ayayi Vukosavljević (basket), Brahim Asloum (boxe), Romain Bardet (cyclisme), Cécilia Berder (escrime), Alain Bernard (natation), Marie Bochet (paraski alpin), Laure Boulleau (football), Justine Braisaz-Bouchet (biathlon), Romain Cannone (escrime), Souleymane Cissokho (boxe), Élodie Clouvel (pentathlon), Cléopâtre Darleux (handball), Isabelle Demongeot (tennis), Stéphane Diagana (athlétisme), Boris Diaw (basket), Céline Dumerc (basket), Antoine Dupont (rugby), Gévrise Émane (judo), Maud Fontenoy (voile), Pierre Gasly (F 1), Edgar Grospiron (ski de bosses), Amandine Henry (football), Stéphane Houdet (paratennis), Muriel Hurtis (athlétisme), Mickaël Jeremiasz (paratennis), Nikola Karabatic (handball), Raphaël Ibañez (rugby), Jean Le Cam (voile), Eugénie Le Sommer (football), Christophe Lemaitre (athlétisme), Laure Manaudou (natation), Blaise Matuidi (football), Frédéric Michalak (rugby), Estelle Mossely (boxe), Earvin Ngapeth (volley-ball), Valérie Nicolas (handball), Yannick Noah (tennis), Sarah Ourahmoune (boxe), Jean-Pierre Papin (football), Tony Parker (basket), Dimitri Payet (football), Marie-José Pérec (athlétisme), Allison Pineau (handball), Thibaut Pinot (cyclisme), Jackson Richardson (handball), Charles Rozoy (paranatation), Jo-Wilfried Tsonga (tennis), Jessy Trémoulière (rugby), Cameron Woki (rugby), Tony Yoka (boxe).

Les sportifs français se mobilisent contre Marine Le Pen © COADIC GUIREC

