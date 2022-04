Antonella Clerici al veleno su Elisa Isoardi “Mi ha fatta soffrire, Quello che mi ha fatto è terribile” La verità dopo anni

Si è sempre parlato molto della rivalità tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi ma solo poche volte le due conduttrici televisive si sono lasciate andare a delle dichiarazioni al riguardo. Adesso la protagonista di The voice senior ha ammesso di aver sofferto molto a causa della collega. Le due donne sono state unite da un unico programma: La prova del cuoco, una coinvolgente festa della cucina animata dal racconto delle eccellenze italiane, tra creatività e tradizione. Tra rubriche, cuochi, personaggi divertenti la convivialità di uno storico appuntamento per tante famiglie italiane.

La prova del cuoco per la maggior parte degli italiani è una trasmissione Rai direttamente collegata al grande sorriso e ai lunghi boccoli ricci di Antonella Clerici. Era lei la madre dello show, con lei è nato e con lei sembrava dover finire. Ma non è stato sempre così. Nel 2008 infatti la presentatrice fu costretta a prendersi un periodo di pausa per mettere alla luca sua figlia Maelle. E’ stato proprio in quel periodo che per sostituirla i dirigenti della rete di Stato hanno pensato di mettere al suo posto Elisa Isoardi. Doveva essere soltanto una sostituzione, ma poi si è trasformato in un vero e proprio ‘furto di programma’.

Trascorsa la maternità, Antonella Clerici non ha trovato ad aspettarla il suo posto dietro il famoso bancone di La prova del cuoco, come si sarebbe aspettata. All’epoca sembrava che la Rai avesse dei grandi progetti per Elisa Isoardi, e avendo notato l’approvazione del pubblico al cambiamento aveva deciso di continuare l’esperimento con lei. Così la presentatrice storica si è ritrovata senza contratto e senza lavoro. “Mi ha fatto molto soffrire questa decisione” ha ammesso la donna intervistata da Maurizio Costanzo, per poi aggiungere quello che ha pensato della sua collega.

“Chiunque avrebbe accettato la proposta”, Antonella Clerici razionalmente sa bene che Elisa Isoardi ha fatto soltanto quello che doveva fare. Il mondo della televisione è un mondo difficile, e i personaggi che vogliono sfondare devono tirar fuori le unghie e i denti per riuscire a farsi spazio tra i tanti volti pubblici. Ma pur sapendo bene che la collega ha fatto solo il suo lavoro, la presentatrice di E’ sempre mezzogiorno non si è fatta da parte e si è messa immediatamente in moto per riprendersi il suo show. Cosa che è riuscita a fare dopo soli due anni, nel 2010, e che ha portato avanti per altri otto anni, sino al 2018.

Solo quando Antonella Clerici ha lasciato La prova del cuoco Elisa Isoardi ha potuto rimettersi in gioco. Ma la trasmissione era ormai trita e ritrita, e la presentatrice è riuscita a tenerla in piedi soltanto due anni prima della sua chiusura definitiva. Un fallimento che le è costato caro: inutile è stata la sua partecipazione a Ballando con le stelle o a L’isola dei famosi, la presentatrice sembra essere rilegata nel dimenticatoio. Qualcuno potrebbe dire il karma, qualcun altro potrebbe dire una bella fattura di parte della Clerici, che adesso è di nuovo in cima alla piramide Rai e sembra non scenderne più. La ruota gira, l’importante è godersi i momenti in cui si è in alto.

L’articolo Antonella Clerici al veleno su Elisa Isoardi “Mi ha fatta soffrire, Quello che mi ha fatto è terribile” La verità dopo anni proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.