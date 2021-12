Antonella Clerici al veleno sulla Rai, “Litigio con i vertici, perchè sono stata fatta fuori di nuovo”. fan sotto choc

Antonella Clerici ha svelato i motivi che spinsero la Rai a sostituirla con Elisa Isoardi a La prova del cuoco. La famosa presentatrice ha anche raccontato di essere stata fatta fuori parecchie volte e per motivi differenti. Ma, allo stesso tempo, le è sempre stata data una seconda possibilità. Oggi si può dire che è uno dei volti di punta della rete di Stato. Non solo è tornata ad essere la regina del mezzogiorno, con il programma E’ sempre mezzogiorno. Ma è anche al timone di uno degli show più seguiti della prima serata, The voice senior, che va in onda tutti i venerdì.

Non tutto è sempre stato semplice. Il primo litigio con la Rai avvenne molto tempo fa: ““Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare ‘Unomattina’ andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare ‘La Prova del Cuoco’. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori di nuovo”. Fu proprio questo il motivo che spinse i dirigenti Rai a sostituirla con Elisa Isoardi. Un breve periodo, dal momento che lo show, senza di lei, perse moltissimo al punto di essere poi definitivamente tagliato.

Anche quando era più giovane e inesperta Antonella Clerici è stata fatta fuori dal mondo del piccolo schermo. In quel periodo la donna si stava approcciando a questo nuovo mondo, ma aveva un’altra strada da intraprendere se le cose fossero andate male. “Sono come l’araba fenice, sono una maestra di seconde possibilità. Quando facevo la conduttrice sportiva fui esclusa dalla squadra di ‘Dribbling’ per i mondiali ’90, ma poi Enrico Mentana mi richiamò, altrimenti avrei smesso e sarei tornata a studiare per diventare magistrato. Se qualcuno mi mette da parte sono stimolata a dare il meglio”.

E’ stata proprio questa seconda possibilità in particolare che l’ha portata a insistere col mestiere di conduttrice e non cambiare completamente lavoro. Così, oggi è diventato uno dei volti più sereni e sorridenti della televisione, e questo lo si percepisce anche dall’andamento delle sue trasmissioni: “Preferisco lavorare in serenità: rendo di più quando ho una squadra che si fida e mi supporta, non che mi sopporta. Detesto i programmi in cui si alza la voce, dove ci sono tutte queste discussioni su qualsiasi argomento…preferisco una TV pacata, tranquilla, ragionata”.

Antonella Clerici ha raccontato tutto questo nel corso di un’intervista a Chi, dove si è lasciata andare anche a dei dettagli sulla sua vita personale. In particolare, le seconde possibilità le sono capitate anche in campo amoroso. La relazione attuale con Vittorio Garrone sarebbe per lei il terzo tentativo: “Con Vittorio è la volta buona. Se dovesse finire con lui starei da sola: voglio invecchiare con lui, se Dio vorrà. Non mi ha ancora chiesto di sposarlo. Per ora fa battute, in futuro si vedrà. Ma stiamo talmente bene che abbiamo paura di rompere l’equilibrio”. Infine, un consiglio alle sue fans: “Non bisogna mai arrendersi: se hai dei sogni ci devi lavorare. Ho tanti motivi per sorridere e poi di natura non so cosa sia la depressione”.

L’articolo Antonella Clerici al veleno sulla Rai, “Litigio con i vertici, perchè sono stata fatta fuori di nuovo”. fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.