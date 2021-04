Antonella Clerici: avete visto dove vive? | La villa da favola è lussuosissima

Antonella Clerici è tra le più amate conduttrici italiane nota a tutti per la lunga esperienza a La prova del cuoco. Vive in Piemonte con il compagno in una stupenda villa immersa nella natura. L’avete mai vista? E’ davvero da togliere il fiato.

Antonella Clerici è sicuramente una delle presentatrici italiane più famose e amate dal pubblico, tutti la associano principalmente a La prova del cuoco, trasmissione di cucina di Rai Uno che lei ha condotto a lungo e che ha lasciato in modo un po’ burrascoso.

Dopo una pausa dai palinsesti Rai ora è tornata sul piccolo schermo con un nuovo programma tutto suo: E’ sempre mezzogiorno, un format di cucina che ha sostituito La prova del cuoco. Per quasi trent’anni lei, di provenienza lombarda, ha vissuto a Roma, ma ultimamente si è trasferita in Piemonte, nella Tenuta Basini, a Varinella di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

Pare che il cambiamento sia dovuto al compagno Vittorio Garrone che possiede un allevamento di cavalli vicino ad Alessandria. La capitale inoltre le ricordava la storia finita con Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle, che ovviamente vive con lei. Ecco che ha detto della casa a Domenica In: “ la cosa bella è comunque essere qui immersa in questo bosco e mi piace moltissimo”.

Voi avete mai visto questa fiabesca dimora dove la presentatrice vive la sua storia d’amore? Diamo un’occhiata.

Antonella Clerici: la sua casa nel bosco

La villa è circondata dalla natura e questo è già un grande punto a suo favore. C’è, per esempio, un’ampia vetrata da cui si possono vedere il portico in legno, così creato per integrarsi meglio con l’ambiente circostante e l’ampio giardino con piante, cespugli, ecc…

Nell’ampio salotto troviamo due poltrone di pelle nera, piante e una splendida vetrata che fa entrare tante luce e permette di rilassarsi in tranquillità.

In un’atmosfera così rustica poi non può mancare un grande camino per riscaldare l’ambiente. Sicuramente questo è un angolo in cui gli abitanti della casa, in inverno, si ritrovano per assaporare un’atmosfera famigliare e raccolta.

In una casa così anche la cucina segue lo stesso design con colori caldi. Vediamo l’isola con il piano cottura al cui centro c’è un bel vaso di fiori e sulla destra, invece, il lavandino e il forno. Sullo sfondo sempre grandissime vetrate con tanto verde.

Nella sua bellissima dimora c’è spazio anche per una palestra dove allenarsi e tenersi in forma. Le pareti e il pavimento danno l’idea di calore e, se non bastasse c’è comunque una stufa a portata di mano.

Infine un una villa da vip non può mancare una bellissima piscina in cui sguazzare, tutti i componenti della famiglia ne usufruiscono, soprattutto la piccola Maelle.

Infine, dopo un’intensa giornata di lavoro il modo migliore per dimenticare lo stress è quello di buttarsi sul dondolo e lì leggere, riposare o stare con i propri cari.

La Clerici è molto orgogliosa di come ha cambiato la sua vita: “quando ho fatto questa scelta pochi ci credevano e mi dicevano ‘ti annoierai, vedrai ti mancherà la grande città’ e invece”.

