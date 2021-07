Antonella Clerici bellissima, capelli al vento, sorriso felice | Le vacanze della conduttrice

Antonella Clerici sta trascorrendo dei momenti di pieno relax durante le sue meritate vacanze estive. Dove si trova la conduttrice?

L’amatissima presentatrice ha raggiunto la notorietà verso la metà degli anni ’80, periodo in cui ha iniziato a lavorare in vari programmi Rai come ‘Unomattina‘ e ‘Domenica In‘. E’ però diventata ancora più amata dal grande pubblico italiano grazie alla trasmissione ‘La prova del cuoco‘. Nel 2010, è stata invece conduttrice della 60esima edizione del Festival di Sanremo. Nell’ultimo periodo, è stata impegnata con i programmi ‘The Voice Senior‘ e ‘E’ sempre mezzogiorno‘.

Antonella Clerici e le sue vacanze estive: la città dei sogni

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Antonella Clerici ha pubblicato uno scatto che la ritrae mentre è in vacanza in una bellissima località europea. Si tratta della Normandia, il posto in cui la conduttrice sta trascorrendo le sue vacanze estive.

“I colori e il cielo del mare del nord“, ha infatti scritto la conduttrice come didascalia del post, “i dipinti di Monet, il vento forte, le increspature dell’acqua e un grande senso di libertà. Per questo amo la Normandia“. In effetti, nello sguardo della brava conduttrice c’è tutto il senso di queste parole.

La Clerici appare serena, felice e assolutamente rilassata: i suoi capelli volano nel vento e, avvolta dalle nuvole grigie, ha un sorriso meraviglioso che è circondato dal suo solito rossetto rosso. Il post ha ovviamente ottenuto numerosissimi consensi da parte dei suoi sempre fidatissimi followers, che non hanno potuto fare a meno di commentare lo scatto complimentandosi con la sua bellezza.

La vita privata di Antonella Clerici

La Clerici ha avuto una vita sentimentale abbastanza tormentata: tra le tante relazioni, c’è stata infatti anche quella con il conduttore Massimo Giletti.

Nel 1989, si è sposata con il giocatore di basket Giuseppe Motta, da cui si è però separata due anni dopo. Nel 2000, ha invece sposato a New York il produttore discografico Sergio Cossa, la cui storia è terminata dopo tre anni. Nel 2007, ha conosciuto l’animatore turistico Eddy Martens, da cui ha avuto la piccola Maelle nel 2009.

I due si sono però lasciati nel 2016 e, poco tempo tempo, ha iniziato una relazione con l’attuale compagno Vittorio Garrone, imprenditore, con cui vive oggi nella Tenuta Basini ad Arquata Scrivia in Piemonte.