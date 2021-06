Antonella Clerici cambia idea sul matrimonio: grandi novità in arrivo

Nozze in vista per Antonella Clerici e Vittorio Garrone. Stavolta non è uno spiffero della cronaca rosa ad alimentare la voce, bensì la stessa conduttrice Rai che, confidandosi con il magazine Oggi, ha ammesso che sta seriamente pensando ai fiori d’arancio. Vittorio è già da un po’ che vorrebbe unirsi ‘ufficialmente’ all’amata. Antonellina infatti racconta che di frequente lancia la proposta. Un conto però è procedere a suon di battute, un altro è impegnarsi proprio in una richiesta con i fiocchi che per ora non è ancora arrivata. Ma potrebbe arrivare a breve, se non a brevissimo.

Dunque ora la palla passa nelle mani di Garrone. perché è pur vero che la Clerici ha sempre dichiarato che il matrimonio per lei “porta un po’ di sfortuna”, ma è pur vero che le persone con il tempo cambiano. E cambiando mutano anche pareri e hanno bisogno di nuove esigenze. Proprio come nel caso di Antonella.

“La risposta gliela darò solo quando mi farà la proposta. Ma ci stiamo davvero pensando, mi piace l’idea perché se ho una certezza è che starò con lui per tutta la mia vita”, spiega la conduttrice di È sempre mezzogiorno. Insomma, l’idea non è nemmeno nella fase embrionale. Manca giusto una spintarella. Altrimenti detto, e qui si ritorna al punto iniziale, una proposta infiocchettata per bene da parte del compagno Vittorio.

Sempre con il magazine Oggi la Clerici ha parlato anche della sua situazione professionale che dopo un momento di appannaggio ha ripreso quota. Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, è stato di parola. Quando si è insediato aveva assicurato che Antonella era una risorsa preziosa per la tv di stato e come tale andava sfruttata. Un annuncio a cui sono seguiti i fatti.

Il direttore ha così affidato alla presentatrice prima il format È sempre mezzogiorno (che ha preso il posto de La Prova del Cuoco, ex creatura di Antonellina finita poi nelle mani di Elisa Isoardi che adesso sta cercando fortuna a Mediaset), poi la prima serata di The Voice Senior. Fiducia accordata e risultati floridi, visto che entrambi i programmi non hanno deluso sul fronte ascolti guadagnandosi la riconferma per la prossima stagione

“Ora che ho una vita personale non ci voglio rinunciare per nulla al mondo. Faccio poche cose, giuste, facendole bene e vedo che questo atteggiamento premia”, chiosa la Clerici che conclude così: “Io ho fatto tutto quello che potevo fare in televisione, mi mancano solo i quiz. Ora scelgo quello che mi piace”. Non resta quindi che puntare ad un quiz show. Ma soprattutto alle nozze. Anche perché ora si può: Garrone ha ottenuto tutte le pratiche del divorzio dall’ex moglie di recente. Via libera!