antonella-clerici-confessa-il-suo-desiderio:-in-studio-succede-di-tutto

Antonella Clerici non perde occasione di lasciarsi andare durante il programma E’ sempre mezzogiorno, ed oggi ha rivelato un desiderio.

E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici è un successo. La conduttrice riesce ogni volta ad entrare nelle case degli italiani e a lasciare qualcosa di buono tra la gente.

Il suo obiettivo? Far trascorrere del tempo in cucina e in totale relax al pubblico che la segue, allontanandosi dalla routine quotidiana. A quanto pare fa sempre centro visto che i telespettatori sono lì con enfasi e passione.

Non mancano poi momenti di riflessioni e rivelazioni.

Antonella Clerici, la sua rivelazione in diretta: il desiderio nascosto

Anche oggi è stata una puntata fantastica all’insegna del divertimento e dell’allegria. La Clerici però si è fatta scappare qualcosa di molto importante.

Antonella ha fatto riferimento alla situazione attuale che stiamo vivendo, il Covid che ha stravolto completamente le nostre vite e ci ha cambiato totalmente. Il suo desiderio più grande? E’ questo.

Speriamo di poter vivere l’estate come da tempo desideriamo, da oggi il coprifuoco è spostato alle 23.00.

Un sogno comune a cui tutti ambiamo. Dopo un anno come quello passato e l’inverno diverso dal solito, è arrivato il momento di tornare ad una semi normalità. L’Italia ha bisogno di ripartire e di tornare a vivere.

La conduttrice ha poi ospitato telefonicamente una bambina ed ha annunciato una notizia straordinaria.

Alfio Bottaro si sposa.

Dopo E’ sempre Mezzogiorno per Antonella Clerici le sorprese non sono ancora finite. La Rai infatti l’ha confermata come conduttrice per la nuova edizione di The Voice Senior e in estate andrà in onda con le repliche del programma.

La presentatrice è una colonna portante della televisione italiana ed è per questo che la rete nazionale non riesce a fare a meno di lei, con il suo talento e passione ha conquistato milioni di telespettatori che la stimano e fanno il tifo per lei.