Antonella Clerici e l’incontro con una collega al mare: cosa c’è dietro…

L’incontro di Antonella con Silvia Toffanin a Portofino: ora un famoso collega dice la sua

Si è molto parlato in rete nei giorni scorsi dell’incontro a Portofino tra la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno e la collega che conduce Verissimo, del quale si è saputo grazie ad alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, una delle quali è disponibile nel secondo paragrafo. Sono state diverse le ipotesi fatte dai siti: si è trattato di un semplice incontro tra amiche e colleghe o c’è dietro una futura collaborazione nel piccolo schermo? A dire la sua in questi giorni è stato anche Alessandro Cecchi Paone, nella rubrica dedicata alla sua posta, pubblicata sulle pagine di NuovoTV.

Trovo piacevole vedere che tra le stelle della tv sono possibili amicizie vere

sono state le parole del giornalista, che ha risposto alla signora Concetta di Catanzaro, la quale gli ha scritto, appunto, tramite la rivista.

“Se lavoreranno insieme lo sapremo presto”, le parole di Cecchi Paone sulle due famose colleghe

Parlando delle ipotesi fatte in rete recentemente, ossia della possibilità che Antonella Clerici lavori in televisione con Silvia Toffanin, cosa non facilissima essendo, com’è noto a tutti, la prima impegnata in Rai e la seconda a Mediaset, Alessandro ha dichiarato:

Se lavorassero davvero insieme sarebbe una gran bella notizia […] Non è facile l’amicizia vera tra donne della televisione, loro sono entrambe bravissime conduttrici che il pubblico ama.

Di seguito, come anticipato nel primo paragrafo, riportiamo una delle foto pubblicate da Chi la settimana scorsa:

Silvia Toffanin e Antonella Clerici in vacanza: a settembre torneranno con i loro programmi

Da quel che sappiamo, Vittorio Garrone, compagno di Antonella, dovrebbe avere una villa proprio a Portofino, dove nei giorni scorsi si trovava in vacanza, appunto, la conduttrice di Verissimo: potrebbe quindi essere solo questo il motivo del loro incontro, cioè una visita di cortesia. Vacanze a parte, ricordiamo che per ora quel che si sa su entrambe è che torneranno a settembre alla guida delle loro seguitissime trasmissioni (E’ sempre mezzogiorno, The Voice Senior e Verissimo): niente fa pensare, per il momento, che possa esserci in ballo un progetto in grado di coinvolgerle entrambe.

