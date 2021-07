antonella-clerici-e-vittorio-garrone-felici,-ecco-come-si-sono-mostrati:-foto

Antonella Clerici e Vittorio Garrone in vacanza sul mare del Nord: la foto su instagram fa il pieno di ‘mi piace’

E’ finalmente tempo di relax per Antonella Clerici: reduce dalle fatiche della prima edizione di E’ sempre mezzogiorno, conclusasi venerdì 25 giugno, la conduttrice è in questi giorni in vacanza con il compagno Vittorio Garrone sul mare del Nord, come lascia intendere la foto da lei pubblicata su instagram alcune ore fa, visibile in alto. “Noi e i cani. Mare del Nord” è lo stato che Antonella Clerici ha allegato alla foto in questione, specificando tramite hashtag che è stata scattata in Normandia. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha poi indicato i nomi dei suoi cani, ossia Argo e Simba (il secondo è di Maelle ed è arrivato alcuni mesi fa, come da Antonella stessa raccontato sia sui social che in diretta a E’ sempre mezzogiorno).

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, vacanze in Normandia: “E’ la nostra seconda terra”. La foto su instagram

Nello stato di un’altra foto pubblicata su instagram (disponibile al seguente link: https://www.instagram.com/p/CRgXVZknxiZ/) Antonella Clerici ha sottolineato che per lei e il compagno Vittorio Garrone la regione francese è un po’ una seconda casa. “Siamo qui tra natura, cavalli, famiglia, casa” ha scritto la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, sottolineando:

Zero mondanità. Niente trucco e parrucco. Questa è la mia vacanza ideale, in semplicità e bellezza!

E’ sempre mezzogiorno torna in onda lunedì 13 settembre: Antonella Clerici in vacanza in attesa della seconda edizione

Ancora un mese e mezzo di vacanze per Antonella Clerici (il sabato sera in onda con le repliche di The Voice Senior, ora non più in concorrenza con All together now): E’ sempre mezzogiorno tornerà lunedì 13 settembre.

