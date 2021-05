antonella-clerici-e-vittorio-garrone,-l’annuncio-da-portofino:-“finalmente”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, fine settimana a Portofino: “Finalmente!”. La foto su instagram

Weekend di relax per Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone i quali, approfittando delle belle giornate di sole primaverili, hanno deciso di raggiungere Portofino, come dimostra la foto che la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha condiviso sul suo seguitissimo profilo instagram. Alla foto in questione Antonella Clerici ha allegato lo stato: “Noi e il mare, finalmente”. Antonella ha aggiunto inoltre l’emoticon di un cuore. Nell’immagine, come si vede in alto, i due appaiono in mascherina: Vittorio ha una mascherina nera, Antonella invece rosa. A commentare e mettere ‘mi piace’ alla foto sono stati tantissimi followers, sia persone comuni che personaggi del mondo dello spettacolo: tra questi si nota, per esempio, il like di Paola Perego.

Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone: boom di ‘mi piace’ e commenti per la foto a Portofino

A commentare la foto di Antonella Clerici e Vittorio Garrone a Portofino sono stati inoltre Mara Venier, Valeria Graci, Monica Leofreddi e molti altri utenti.

Con un altro recente post (visibile di seguito) Antonella Clerici ha condiviso invece una foto di Simba, il nuovo cane della figlia Maelle, arrivato in famiglia di recente. Nell’immagine in questione Simba è bagnato, motivo per il quale la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno nello stato ha ironizzato: “Simba bagnato, Simba fortunato!”.

E’ sempre mezzogiorno: weekend di relax per Antonella Clerici prima della settimana in tv con Anna Moroni

Dopo questo fine settimana di riposo, lo ricordiamo, Antonella Clerici sarà di nuovo in video, da lunedì, con E’ sempre mezzogiorno, dove per tutta la settimana prossima avrà come ospite l’amica di sempre Anna Moroni.

Sono le ultime settimane, quelle in corso, di messa in onda per la trasmissione, che da fine giugno sarà sostituita dalle repliche di Don Matteo.

