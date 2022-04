Antonella Clerici Fatta fuori, Decisione assurda della Rai: Comunicato il nome del sostituto. Cos’è successo

La Rai è già all’opera per il palinsesto estivo e oggi sappiamo con certezza chi arriverà a sostituire Antonella Clerici e il suo E’ sempre mezzogiorno. Durante il programma gli ospiti e il cast in studio cucinano alcune ricette tipiche delle loro terre, raccontandone tutti i segreti ed i dettagli, spiegandone talvolta i vantaggi e gli svantaggi e spesso raccontando anche aneddoti personali.

Il cast è composto da persone di varia provenienza ed anche di diversa specializzazione, quindi si assiste ad una grande varietà di piatti cucinati, passando ad esempio da primi a secondi o a panificati di varie regioni o provenienze. Antonella Clerici ha lanciato E’ sempre mezzogiorno ispirandosi al bosco del Piemonte, dove vive in una villa insieme al suo compagno Vittorio Garrone.

Non solo, la trasmissione è stata lanciata a distanza di un periodo di crisi della presentatrice con il mondo della Rai. La prova del cuoco era stato ceduto alle mani di Elisa Isoardi, ma nonostante il cambiamento di presentatrice non è riuscito a recuperare gli ascolti ed è stato chiuso definitivamente. Nell’arco di questo periodo la bella biondona dal gran sorriso era rimasta in casa, incerta su quale sarebbe stato il suo futuro lavorativo.

Ma in Rai le cose possono cambiare da un momento all’altro e non solo Antonella Clerici è tornata a essere la reginetta del mezzogiorno, ma ha ottenuto anche uno show in prima serata che ha avuto un successo enorme, consacrandola al fianco di Milly Carlucci. Stiamo parlando di The Voice Senior, che sin dalla prima stagione è stato incredibilmente seguito.

Insomma, per la presentatrice il futuro è diventato più florido e ogni giorno la vediamo raggiungere risultati straordinari con E’ sempre mezzogiorno, che raggiunge picchi di 2 milioni di telespettatori nonostante la concorrenza di Forum. Quest’anno la Rai stava pensando di confermare Antonella anche per la stagione estiva. Ma una decisione improvvisa avrebbe dato uno stop alla trasmissione e quindi anche quest’anno Antonella Clerici andrà in vacanza e lascerà un posto vacante nel palinsesto della Rai, che già sta lavorando alla programmazione senza di lei.

La televisione non si ferma e anche nei mesi più caldi bisogna dare il giusto intrattenimento a telespettatori che confidano in lei. In un primo momento si è pensato che al posto di E’ sempre mezzogiorno sarebbe andato in onda uno spin-off di Linea Verde. Ma adesso finalmente si è saputo il titolo della trasmissione che andrà in onda a partire da giugno per finire a settembre, e che avrà il nome di Camper.

Il protagonista del programma estivo Rai sarà Nicola Prudente, in arte Tinto. Come anticipa il nome dello show, il presentatore partirà per un viaggio in camper che comprenderà l’Italia intera, in lungo e in largo, per mostrare al pubblico le bellezze della nostra penisola. Perché troppo spesso viaggiamo in tutto il mondo dimenticandoci che la meraviglia è dietro l’angolo. l’uomo sarà affiancato da vari ospiti e avrà un bel da fare per tenere alti gli ascolti di quella fascia oraria.

Intanto, per vedere di nuovo Antonella Clerici, dovremo aspettare la stagione televisiva autunnale, in cui E' sempre mezzogiorno è stato ampiamente confermato.

