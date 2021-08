antonella-clerici:-l’estate-d’amore-con-vittorio-garrone-e-la-dedica-a-maelle

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: continua la loro estate d’amore e relax in Normandia

Estate francese per Antonella Clerici e Vittorio Garrone, come dimostrano le foto che da tempo lei posta su instagram. Hanno scelto la Normandia la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno e il suo compagno per godersi il meritato riposo estivo: una terra che entrambi amano molto, come sottolineato dalla stessa Antonella Clerici di recente sul noto social, dove ieri ha caricato alcune storie nelle quali si vedono foto di fiori del posto. Sempre nelle storie di instagram Antonella Clerici ha pubblicato una foto della figlia Maelle con il suo cane Simba, arrivato in famiglia lo scorso inverno, scrivendo sull’immagine: “Amore” (non inseriamo la foto nell’articolo essendo Maelle minorenne).

E’ sempre mezzogiorno: Antonella Clerici prepara la seconda edizione, in onda da lunedì 13 settembre

Vacanze e affetti a parte, Antonella Clerici dal mese prossimo sarà alla conduzione della nuova edizione di E’ sempre mezzogiorno, la cui prima puntata è prevista per lunedì 13 settembre, come sempre a partire dalle 11.55 su Rai1, subito dopo Storie Italiane. Una scommessa vinta quella di E’ sempre mezzogiorno, programma che Antonella Clerici ha lanciato nell’autunno del 2020 portandolo al successo mese dopo mese nella non facile fascia oraria per vent’anni occupata da La prova del cuoco.

The Voice Senior, finite le repliche: Antonella Clerici torna con la seconda edizione in inverno

Oltre a E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici nella prossima stagione tv, lo ricordiamo, rifarà The Voice Senior, le cui repliche sono finite due giorni fa: tra le novità, come è stato annunciato da tempo, la sostituzione di Al Bano e la figlia Jasmine con una nuova coach, Orietta Berti.

