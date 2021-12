antonella-clerici-nella-bufera,-fa-delle-dichiarazioni-contro-la-isoardi-e-il-web-la-massacra-e-poi-…

Antonella Clerici, in questo periodo è in tv con due trasmissioni, “E’ sempre mezzogiorno” che va in onda su Rai 1 nella fascia appunto del mezzogiorno e The voice senior che dal venerdì è stata trasferita al giovedì sera sempre su Rai 1. La Clerici, che è amatissima e seguitissima, ha rilasciato qualche giorno fa una lunga intervista al settimanale Chi in occasione della quale ha ricordato di aver vissuto anni difficili quando, incinta della sua bambina Maelle, fu sostituita dalla Isoardi che rimase al suo posto anche quando lei era pronta per tornare. Dopo queste sue dichiarazioni, i follower della Clerici e della Isoardi si sono scatenati e se ne sono dette di tutti i colori prendendo le difese, rispettivamente, di una o dell’altra. Vediamo cosa è accaduto.

Antonella Clerici: “La Rai mi fece fuori quando ero incinta”

Antonella Clerici, nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha rivelato: “Quanto litigai con la Rai perché non volevo più fare ‘Unomattina‘ andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare ‘La Prova del Cuoco‘. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori“.

All’epoca il posto della Clerici lo prese la Isoardi e poi, quando la Clerici, dopo aver partorito sarebbe potuta tornare, la dirigenza della Rai decise che al suo posto sarebbe rimasta la Isoardi.

Poi, ad Antonella Clerici fu affidata la conduzione di Sanremo che riscosse un successo strepitoso e, quando a seguito del grandioso risultato che portò a casa le fu chiesto che cosa avrebbe voluto condurre, lei rispose, senza pensarci un attimo, “tornare alla Prova del cuoco” e così fu.

Dopo queste dichiarazioni della Clerici che hanno ricordato una storia che in realtà già si conosceva molto bene perchè Antonella è sempre stata una persona schietta e non ha mai nascosto l’amarezza di quel periodo, i follower di entrambe hanno preso posizione ognuno per la propria beniamina e sui social si è scatenata una vera e propria guerra.

Sui social i follower di Antonella Clerici e di Elisa Isoardi se ne dicono di tutti i colori

Dopo queste dichiarazioni, sui social, i follower di Elisa Isoardi hanno attaccato la Clerici scrivendo post di questo tenore: “Peccato hai fatto la piangi merenda che dovevi goderti la famiglia … e hai distrutto una povera ragazza, non so se ti senti la coscienza a posto”.

A quel punto, i follower della Clerici hanno subito risposto: “ … veramente è “la povera ragazza” che ha distrutto La prova del cuoco portandola alla chiusura per bassi ascolti. Non è colpa di Antonella se è andata male”.