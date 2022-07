antonella-clerici,-nozze-in-vista-con-vittorio-garrone?-la-dolce-dedica

Presto sposi la conduttrice di È sempre mezzogiorno con Vittorio Garrone? La dedica accende il gossip

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono pronti alle nozze? Sembrerebbe proprio di si, da tempo infatti i due vivono una bellissima storia d’amore e, sebbene la conduttrice in passato si sia sempre mostrata restia a fare il grande passo, adesso ha cambiato idea e lo ha dichiarato lei stessa in varie interviste. Dichiarazioni a parte, in queste ore la Clerici attraverso i suoi social ha dedicato al compagno delle dolci e semplici parole che hanno acceso il gossip. Postando la foto visibile alla fine del secondo paragrafo ha ammesso romantica:

“Io, te e la luce”

aggiungendo un cuore rosso ed in sottofondo il brano di Vasco Rossi dal titolo Come nelle favole.

Antonella Clerici, matrimonio con il suo compagno? “Non ora ma non è escluso”

Nei mesi scorsi la conduttrice in un’intervista concessa a Gente aveva confessato che il matrimonio con Vittorio Garrone non è escluso:

“Matrimonio? Non ora ma non è escluso. Sarà un momento intimo, nostro. Siamo complementari, abbiamo gli stessi valori ed anche su questo argomento la pensiamo allo stesso modo.”

E di recente invece un ulteriore gossip lo ha annunciato il sito Sussidiario secondo cui i due sarebbe pronti per il fatidico Si. Sul sito infatti, che cita una fonte anonima, si legge:

“La proposta è già arrivata, ormai ci siamo. Il matrimonio è imminente”.

Insomma per il volto di punta di Rai1 le nozze con il suo compagno sarebbero imminenti.



Nozze in vista per la conduttrice ed il suo compagno? Com’è nata la loro storia d’amore

La conduttrice di The Voice Senior ed È sempre mezzogiorno, che di recente ha ricordato la mamma scomparsa, ha conosciuto il suo compagno nel 2016. Cupido è stata la nutrizionista di entrambi che li ha fatto incontrare organizzando una cena. Da allora è nato subito un feeling tra i due che dura da sette anni. Di recente la conduttrice ha confessato: “Il nostro amore è forte, progettuale e profondo. È una delle più belle sorprese che la vita potesse riservarmi”. I due insieme a Maelle (figlia della Clerici) ed i figli dell’imprenditore vivono ad Arquata Scrivia ed i tanti fan e telespettatori che seguono la Clerici da anni attendono il lieto evento. Ed adesso, stando alle ultime indiscrezioni le nozze tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono sempre più vicine.

