“Oddio, che succede?”- ha detto Antonella Clerici in diretta. La conduttrice ha dovuto fare i conti con un piccolo incidente di percorso.

Antonella Clerici spavento in diretta tv

E’ sempre mezzogiorno si conferma uno dei programmi di cucina più seguiti in Italia. Il formato leggero e spensierato ben si sposa con la conduzione della poliedrica Antonella Clerici che con il suo spirito spumeggiante porta letteralmente il sole nelle case di milioni di persone. Nel corso di una recente puntata, la conduttrice ha dato prova di essere davvero una professionista di un certo calibro. Di certo non vi era alcun bisogno che testasse le sue doti, che sono risapute, ma di fatto l’espediente rappresenta un’ulteriore conferma della sua bravura.

Antonella Clerici è stata la protagonista di un piccolo incidente di percorso, risolto in breve tempo. Nonostante si sia trattato di un evento durato pochissimo, la Clerici ha comunque manifestato un certo timore, ma da ottima professionista ha saputo tenere le redini e destreggiarsi con fermezza. Ma cosa è accaduto?

E’ sempre mezzogiorno, imprevisto in studio ma Antonellina sa il fatto suo

Antonella ha risposto alla telefonata, ma ad un certo punto ha esclamato: “Oddio, che succede?”. In studio le luci si sono spente a causa di un …. L’energia elettrica è saltata in diretta e la conduttrice ha detto: “Siamo in diretta, ormai si pensa di tutto”. Ma con la sua proverbiale bravura ha saputo portare a termini il programma nonostante fossero accese solo le luci d’emergenza.

Una bella prova di professionalità e bravura quella offerta da Antonella che, tra una battuta e l’altra ha saputo trasformare un momento che, forse avrebbe mandato in crisi qualcun altro, in un fatto quasi divertente. Non è la prima volta che la Clerici affronta gli imprevisti della diretta con calma, dando dimostrazione delle sue grandi attitudini.

Merito anche dell’esperienza che ha maturato nel corso degli anni, Antonella conduce fin dagli esordi ed immediatamente ha dimostrato di essere tagliata per questa professione. Tante e svariate sono state le sue partecipazioni ai programmi televisivi e nessuna si è mai rivelato un flop. Segno inequivocabile della sua spiccata capacità di “condurre il gioco”.