Antonella Clerici, perchè è finita con l’ex Eddy Martens: la verità

Eddy Martens e Antonella Clerici si sono lasciati da tempo. Ma sapete quali sono i motivi della loro separazione?

E’ passato molto tempo da quando l’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco perse la testa per Eddy Martens. I due si conobbero durante una vacanza in Marocco ed hanno vissuto per molti anni una bellissima relazione. Quando Antonella presentò Eddy come suo compagno, era già molto famosa e in un’intervista a “Chi” l’uomo ammise di aver avuto non poche difficoltà:”Quando Antonella ha svelato il nostro amore, sono stato bersaglio di critiche indegne, al limite del razzismo. Quando mi ha portato in TV per lavorare con lei, ho subito un linciaggio mai visto. Sono stato messo alla berlina anche da lei perché sono nato e cresciuto povero. Questa mia condizione mi ha reso un facile bersaglio”.

Eddy Martens e Antonella Clerici: la differenza di età ha creato loro dei problemi

Per molto tempo la loro storia è stata chiacchierata per via della differenza di età. Eddy infatti ha 15 anni in meno rispetto alla conduttrice e sembra che proprio la differenza di vedute dovuta alle diverse età tra i due, li abbia spinti alla separazione. La differenza di età infatti avrebbe scatenato dei problemi che li avrebbe indotti alla rottura. Superare la fine della storia è stato difficile per entrambi, ma anche se oggi non sono più una coppia, resteranno per sempre uniti da Maelle, nata dal loro amore. Oggi, la bellissima conduttrice è felice vicino al suo compagno Vittorio Garrone e si gode la crescita della sua Maelle.

