antonella-clerici-riceve-una-carriola-di-fiori-da-vittorio-garrone!-foto

È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici riceve in diretta una carriola fiori da parte di Vittorio Garrone!

E’ iniziata oggi, lunedì 13 settembre, l’edizione 2021/2022 di È sempre mezzogiorno, in una giornata particolarmente complicata per la Rai a causa di uno sciopero che ha fatto saltare tante trasmissioni del mattino come Storie Italiane, Agorà, Elisir, Unomattina e I Fatti Vostri. Una puntata, quella di È sempre mezzogiorno di oggi, in cui Antonella Clerici ha ospitato i volti ormai popolarissimi del programma, tra i quali Alfio Bottaro, che alla fine della diretta ha portato in studio una carriola piena di fiori, come si vede nella foto in alto. “Devo dire una cosa personale: questa carriola di fiori è un regalo del mio amore Vittorio Garrone“ ha rivelato un’emozionata Antonella Clerici.

Antonella Clerici e la gag con Alfio a È sempre mezzogiorno: “Non mi aspettavo si presentasse così!”

All’inizio della diretta, dopo l’emozione dei primi minuti, Antonella Clerici è invece scoppiata a ridere per una gag di Alfio, arrivato in studio con il grembiule da scolaretto. “Ieri abbiamo fatto un po’ di prove ma oggi non mi aspettavo di vederlo così” ha commentato Antonella, prima di dare il via ufficiale alla puntata con la presentazione dei protagonisti di oggi, ossia Mauro Improta con il figlio Mattia, Cristina Lunardini, Lorenzo Biagiarelli, Fulvio Marino, Evelina Flachi e Natalia Cattelani.

È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici annuncia la sua ospitata a Soliti Ignoti: “Giocherò nella puntata di stasera”

Sempre nel corso della diretta odierna di È sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha informato i telespettatori della sua ospitata a Soliti Ignoti prevista per questa sera: sarà quindi la seconda concorrente vip della nuova edizione, partita ieri con la partecipazione di Alberto Matano; nei prossimi giorni Amadeus avrà invece le sorelle Loretta e Daniela Goggi, Francesca Fialdini e altri volti del piccolo schermo.

