La conduttrice di E ‘sempre mezzogiorno , Antonella Clerici , ha raccontato di aver sentito recentemente Elisa Isoardi. Ecco le parole tra le due ex conduttrici de La prova del cuoco.

Le parole di Antonella Clerici

Il suo addio a La prova del cuoco è stato un duro colpo per il grande pubblico. Dopo oltre 18 anni, Antonella Clerici ha deciso di lasciare la trasmissione più seguita del palinsesto televisivo in quella delicata fascia oraria. A succedergli fu Elisa Isoardi , che però non riuscì a confermare gli ascolti della sua predecessora. Per tale motivo si è parlato in questi ultimi anni di alcuni presunti screzi tra le due conduttrici, ma questo non è mai stato confermato ufficialmente. Ma a confermare la falsità di tali rumors, ci ha pensato la stessa Clerici nel corso della puntata di E ‘semper mezzogiornodi ieri martedì 27 aprile. La conduttrice ha spiegato di aver infatti sentito proprio Isoardi, di ritorno dall’Honduras, dopo l’infortunio all’occhio.

Elisa Isoardi ha infatti dovuto lasciare L’Isola dei Famosi. Impossibile per lei continuare l’avventura nel reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La conduttrice ha confermato di stare bene, ma ha bisogno di un lungo riposo per recuperare. Già ai tempi dell’Isola , si è parlato di Isoardi e del suo ritorno sul piccolo schermo alla conduzione di un programma. Indiscrezioni che sembrano essere state confermate anche da Clerici, che ha spiegato: “Elisa sta facendo la quarantena in Piemonte e so che l’aspettano nuove avventure”.

Il futuro di Elisa Isoardi

Il nome di Elisa Isoardi è circolato nelle scorse settimane come papabile per diversi programmi. Ma sembra che per lei, almeno al momento, non sia tempo di tornare a Viale Mazzini. La conduttrice dovrebbe restare a Mediaset, magari alla conduzione di Mattino 5, nel nuovo format del weekend.

Isoardi, voluta fortemente dai vertici di Cologno Monzese, presto tornerà nello studio de L’Isola dei Famosi . E ‘attesa per lunedì 3 maggio, oppure, più verosimilmente, per la puntata di venerdì 7 maggio. Lei è stata certamente una delle protagoniste sino al suo addio causato dall’infortunio. Ma forse è solo l’inizio della sua avventura a Mediaset .