antonella-clerici-si-sbilancia-sulla-vita-privata:-la-dedica-a-vittorio-garrone

Antonella Clerici accende il gossip con il suo compagno: “Sempre guardando nella stessa direzione”

La conduttrice di È sempre mezzogiorno, volto amato e popolare della televisione è sempre molto riservata e discreta sulla sua vita privata. Non ama condividere sui social ampi spazi di quotidianità con il compagno Vittorio Garrone o con la figlia Maelle, 13enne nata dalla relazione con Eddy Martens ed ecco perché quando si sbilancia sulla sua vita anche i settimanali riportano le sue dichiarazioni. Infatti, il magazine Gente oltre a mostrare delle loro foto esclusive ha riportato anche una recente dedica della conduttrice al compagno. Postando su Instagram una foto di coppia ha ammesso:

“Sempre guardando nella stessa direzione.”

Mentre in un’altra ha semplicemente aggiunto: “Io e te” con un cuore rosso.

Amore a gonfie a vele per la conduttrice ed il suo compagno: weekend romantico a Roma

Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno insieme da 6 anni e la loro relazione procede a gonfie vele, tanto che la conduttrice non ha mai fatto mistero di sognare le nozze. La coppia è stata immortalata dal magazine suddetto affiatata e più innamorata che mai in un weekend romantico a Roma insieme a Maelle. Sul settimanale, infatti, si legge:

“La famiglia allargata ha assistito al celebre concorso ippico internazionale Piazza di Siena a Roma, per poi concedersi qualche ora di svago e shopping a Trastevere. La coppia ha alternato interesse per le gare a momenti di complicità, baci ed effusioni.”

A corredo di questa descrizioni sono poi state allegate delle foto visibili nel magazine che ne testimoniano l’amore e la complicità.

È sempre mezzogiorno è finito: Antonella Clerici chiude una stagione di ottimi ascolti

Momento d’oro dal punto di vista sentimentale ma anche momento d’oro dal punto di vista privata per la conduttrice che proprio oggi ha concluso commossa una straordinaria edizione del suo programma di Rai1. Gli ascolti in questi due anni sono sempre stati in salita tanto che si può parlare di veri e proprio record in alcune puntate. Ed in attesa del ritorno già confermato e accertato a settembre la conduttrice si godrà l’estate con tutti i suoi affetti più cari.

L’articolo Antonella Clerici si sbilancia sulla vita privata: la dedica a Vittorio Garrone sembra essere il primo su LaNostraTv.