antonella-clerici-sotto-choc,-rimossa-a-sua-insaputa.-lo-sfogo-sui-social

Twitter ha rimosso il verificato ad Antonella Clerici, la famosa spunta blu non è più nel suo profilo social, lei incredula per quanto accaduto reagisce cosi, vediamo cosa è successo. Come ormai è ben noto, la famosa e tanto voluta spunta blu dei social, permette agli altri utenti sul web di sapere che quel profilo è verificato e che quindi si tratta realmente della persona pubblica che vogliamo seguire, serve quindi per accertare che il profilo non sia un fake ma che dietro ci sia realmente il personaggio pubblico.

Tutti i vip e i personaggi del mondo dello spettacolo hanno come obbiettivo: raggiungere il traguardo della spunta blu e per averla bisogna essere famoso, quindi ed avere un gran numero di follwers e bisogna essere molto attivo sui social, quindi continuare a pubblicare contenuti sul proprio profilo, bisogna anche ammettere che il verificato sul profilo social, porta anche tanti vantaggi, come possibili collaborazioni con diversi sponsor che servono per aumentare ancora di più la propria visibilità, quel che aveva fino a pochi giorni fa la Clerici.

Ma nelle ultime ore è accaduto un episodio stravagante, la famosa conduttrice Antonella Clerici si è trovata in una situazione spiacevole e che ogni vip non vorrebbe mai che gli accadesse, ad Antonella essendo un personaggio molto in voga e conosciuto le è stata data la famosa spunta blu, ma poche ore fa, twitter gliel’ha rimossa improvvisamente senza una ragione precisa apparentemente. vediamo la sua reazione.

Twitter rimuove il verificato ad Antonella Clerici, ecco la sua reazione

Come possiamo vedere dalla foto qui sotto, Antonella Clerici è stata avvisata da un utente su twitter, il quale si è accorto che dal suo profilo è scomparsa la spunta blu, Ovviamente la Clerici ha subito risposto e ha scritto di aver notato già qualche ora il problema e che non sa come riavere la desiderata spunta blu. In molti hanno cercato di dare il loro consiglio alla presentatrice su come poterla riavere ed è emerso che l’unico modo per far ricomparire sul proprio profilo la spunta del verificato è quello di rifare la richiesta nell’apposita scheda di riferimento. Vedremo se Antonella riuscirà ad appropriarsi della famosa spunta blu che tutti vogliono, ma soprattutto bisognerà capire il motivo di questa imporvvisa rimozione

Recentemente infatti la Clerici ha fatto pesanti accuse contro colleghi e trasmissioni. Ad essere entrati nel mirino della Clerici in particolare, Barbara D’Urso e il Grande Fratello. Così aveva definito le trasmissioni Mediaset: “Non è la mia televisione, è mortificante. Ci sono delle persone che non so neanche chi sono. Perché stanno lì? Non hanno niente da dire. C’è il nulla cosmico. Un tipo di televisione che non giudico. Alcune situazioni possono anche essere divertenti, ma quando sono diseducative si va alla deriva. Non mi piace”. Che i fan di questi programmi abbiano deciso di segnalarla? E voi che ne pensate? Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

