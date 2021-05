Antonella Clerici torna in prima serata. Confermato È Sempre Mezzogiorno

Confermato il cooking show di Rai1 nella prossima stagione televisiva alla luce degli ottimi ascolti. Nuovi progetti in prima serata per Antonellina

Al timone di È Sempre Mezzogiorno Antonella Clerici è riuscita a fidelizzare il pubblico nella fascia del mezzogiorno del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo e ha fatto volare gli ascolti. Nella prossima stagione tv il cooking show è stato confermato. A settembre 2021, rivedremo la conduttrice salda al suo programma a dispensare trucchi e magie per una cucina gustosa. A otto mesi dalla nascita di È Sempre Mezzogiorno, Antonellina ha raccolto i frutti di un impegno sempre costante, ottenendo una media di 1,8 milioni di spettatori che punte che superano oltre i 2 milioni. Quanto basta per lasciarsi alle spalle il diretto competitor, Forum di Barbara Palombelli. La reunion televisiva tra la Clerici e Anna Moroni è stata seguita 1.756.000 spettatori con il 15,6% di share. Dopo anni dalla separazione, dopo la fine dell’esperienza alla guida de La Prova del Cuoco, la Moroni è tornata ad affiancare la conduttrice nel suo programma. Per una intera settimana, infatti, sarà protagonista della trasmissione di Rai1.

Adesso la Rai, che fino allo scorso anno aveva messo in panchina la presentatrice, non se la vuole far sfuggire. Così oltre a confermare È Sempre Mezzogiorno, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di rinnovarle la fiducia affidandole The Voice Senior. Antonella Clerici, quindi, torna anche in prima serata con la seconda stagione. Il programma musicale è andato in onda per cinque puntate alla fine del 2020 ottenendo un buon riscontro di pubblico. La finale è stata seguita da 3.667.000 spettatori, pari al 18,20% di share, mentre la puntata più vista è stata la prima con 4.483.000 spettatori e il 19,77% di share.

Antonella Clerici, la Rai punta su di lei in attesa della proposta di nozze di Vittorio

Antonella Clerici si appresta a chiudere una stagione in bellezza, lei che da quasi cinque anni vive come in una favola grazie al compagno Vittorio Garrone. Sono una cosa sola, l’una lo specchio dell’altro. Un amore grande e adesso mancano solo le nozze a completare l’idillio.

La prossima primavera sembra essere la volta buona. Secondo indiscrezioni il volto del primo canale della tv di Stato sta per ricevere la proposta di matrimonio e questa sarà super romantica. Continua a vivere un’intensa storia d’amore con l’imprenditore, dopo la fine del matrimonio con Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle.