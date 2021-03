Antonella Elia difende Pietro Delle Piane: “Non parlare così di lui”

Pietro Delle Piane al centro delle polemiche, Antonella Elia lo difende: “Non parlare così di lui”

Pietro Delle Piane, dal momento in cui ha rivelato a Live Non è la d’Urso di aver recitato a Temptation Island, è finito nell’occhio del ciclone. Per queste affermazioni si è anche preso una querela dalla casa di produzione di Maria De Filippi. Si segnala inoltre che anche Barbara d’Urso ha preso le distanze da Pietro Delle Piane, asserendo in diretta a Live che a Temptation Island nessuno ha mai seguito un copione. Ovviamente anche sui social è stato attaccato pesantemente. L’unica rimasta al suo fianco in questo momento assai delicato è stata la sua fidanzata Antonella Elia. E a chi in queste ore l’ha attaccato su Instagram dandogli dei titoli poco carini asserendo e rivelando di pensare che la donna meriterebbe molto di meglio al suo fianco, Antonella Elia ha risposto senza indugio alcuno quanto segue: “Non parlare mai più così di Pietro…”

Antonella Elia: carriera a rischio per via della sua storia con Pietro Delle Piane? Parla lei

In queste ultime ore su Instagram c’è anche chi ha consigliato a Antonella Elia di prendere immediatamente le distanze da Pietro Delle Piane, il quale ha deluso Filippo Bisciglia, per salvaguardare la sua carriera in Tv e nel mondo dello spettacolo. Secondo questo suo follower continuare a frequentare Pietro Delle Piane potrebbe essere un boomerang. Ma Antonella Elia pare davvero non pensarla in questo modo. Difatti l’opinionista del GF Vip ha rivelato di non credere affatto che ci possa essere questo rischio, limitandosi a dire: “Non credo…”

Antonella Elia sulla sua storia con Pietro Delle Piane: “Il nostro amore è vero”

Un utente, su Instagram, ha anche avanzato l’ipotesi che l’amore tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia non sia vero. Insinuazione rigettata al mittente immediatamente da Antonella Elia, la quale ha risposto a questa persona che ha messo in dubbio i suoi sentimenti quanto segue: “Il nostro è un amore vero…” Cosa riserverà il destino a Antonella Elia e Pietro Delle Piane?

