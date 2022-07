antonella-elia-e-pietro-delle-piane-verso-le-nozze?-l’amica-smonta-il-gossip

Pietro Delle Piane e la popolare soubrette si sposeranno presto? Interviene un’amica di lei

Nei giorni scorsi il noto attore ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo. In questa occasione ha annunciato che presto convolerà a nozze con Antonella Elia, asserendo di essere riuscito finalmente a convincerla dopo tanto tempo. Su tutta questa faccenda Dagospia ha voluto vederci chiaro contattando un’amica di lei, che non ha voluto svelare la sua identità. Quest’ultima ha però subito frenato i facili entusiasmi, asserendo di essere convinta che i due non faranno mai un passo del genere nella loro vita, anzi.

Antonella Elia non sposerà mai il suo compagno? L’amica di lei ne è convinta

“Questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…”

Così si è pronunciata su Dagospia.it la presunta amica della popolare soubrette, la quale è finita recentemente al centro del gossip dopo le dichiarazioni di Pietro Delle Piane sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Il motivo per cui la donna ha escluso senza alcun dubbio che i due possano convolare a nozze in futuro? Non è dato saperlo. L’unica cosa certa è che questa donna in passato avrebbe lavorato fianco al fianco con la popolare soubrette e quindi avrebbe avuto modo di conoscerla bene: “Una cara amica della Elia (hanno lavorato insieme)…” Forse sarà per questo motivo che ha detto con certezza che non sposerà mai Delle Piane.

Pietro Delle Piane sulla sua compagna non ha dubbi: “E’ la donna più importante della mia vita”

In attesa di sapere qualcosa di più su tutta questa faccenda si segnala che il portale BlogTivvu.it ha riportato delle recenti dichiarazioni fatte dal popolare attore. Cosa ha detto? Ha speso parole al miele nei confronti di Antonella Elia asserendo di non aver proprio alcun tipo di dubbio sul fatto che sia la donna più importante della sua vita:

“E’ la donna più importante che abbia conosciuto nella mia vita e penso che lei provi per me gli stessi sentimenti…”

L’uomo non ha poi nascosto che la sua compagna non si annoia mai con lui (e non si annoierà mai): “La voglio sposare quanto prima…Quel giorno lei sarà la vera protagonista…”

