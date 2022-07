antonella-elia-pronta-a-sposare-pietro-delle-piane:-svelata-la-data-delle-nozze

Pietro Delle Piane lo annuncia per la prima volta: “Io e la mia compagna siamo pronti a sposarci”

Oggi il popolare attore, dopo un lungo silenzio, è tornato a parlare della sua storia d’amore con Antonella Elia sull’ultimo numero del magazine Nuovo. In questa circostanza l’uomo non ha certo fatto mistero che le cose stanno andando a gonfie vele con la popolare soubrette, cogliendo la palla al balzo per fare un inaspettato annuncio. Di cosa si tratta? Ha rivelato che finalmente ha convinto la bionda showgirl a sposarlo:

“Siamo tutti e due diventati ‘signorini’…Per cui questo sarà il nostro primo ed unico matrimonio…”

Antonella Elia, il suo compagno confessa: “Ecco quando ci sposeremo”

Ovviamente la giornalista del magazine Nuovo ha subito voluto chiedere a Pietro Delle Piane se con la popolare showgirl, che non molto tempo fa ha rivelato di aver vissuto un dramma personale davvero molto forte, ha già scelto una data per sposarsi. E l’uomo, con estrema schiettezza, ha rivelato che se fosse stato per lui l’avrebbe sposata subito, o almeno entro fine anno, ma con tutta probabilità le nozze ci saranno nel 2023: “Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi…” La giornalista gli ha quindi fatto presente che la Elia aspetta la terza proposta di matrimonio. A quel punto l’attore ha subito risposto schiettamente: “La terza proposta sarà il matrimonio! Anche perchè le prime due sono state decisamente impegnative…”

L’attore fa un importante chiarimento: “Il matrimonio è un passo impegnativo? Il nostro rapporto è forte”

La giornalista del magazine Nuovo ha poi chiesto a Pietro Delle Piane se non crede che sposare Antonella Elia sia un passo decisamente impegnativo, visto che il loro rapporto ha attraversato molti momenti complicati. E quest’ultimo ha ammesso che hanno affrontato diverse crisi in questi 3 anni che sono stati insieme, aggiungendo però che ormai il loro rapporto è diventato decisamente forte:

“Ormai siamo sicuri l’uno dell’altra…L’esperienza a Temptation Island ci ha allontanati da un lato, ma dall’altro ci ha avvicinati…”

Insomma pare che ormai anche per loro sia arrivato il momento di fare questo grande passo, per la felicità dei loro tanti fan.

