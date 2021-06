antonella-elia-sbaraglia-le-avversarie,-“mai-come-me”-gelosia-o-tattica?

Non ha peli sulla lingua la ex opinionista del “GF Vip” che intervistata sulla prossima edizione del reality ha polemizzato su chi prenderà il suo posto.

C’è ancora tutta l’estate davanti eppure la macchina organizzativa del “Grande Fratello” è già all’opera per programmare la prossima edizione autunnale.

Per il momento il cast è ancora in fase di formazione, molti sono i nomi in ballo che faranno parte di qyesta sesta edizione vip. L’unica certezza è la conduzione confermata ad Alfonso Signorini e le nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che sostituiranno Pupo e Antonella Elia.

Proprio quest’ultima, intervistata da Nuovo Tv, ha dato la sua opinione sulle nuove donne che prenderanno il testimone del programma. Parole al vetriolo le sue che non sono certo passate inosservate.

L’abbiamo conosciuta negli anni per la sua schiettezza nel dire le cose senza troppi giri di parole. Antonella Elia lo ha fatto anche nell’ultima intervista rilasciata.

La showgirl, al microfono della rivista, non si è trattenuta quando le è stato chiesto cosa pensa delle sue sostitute. Il pubblico sembra apprezzare questa scelta voluta da Signorini, ma la Elia non è dello stesso avviso.

Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista.