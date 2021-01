Antonella Mosetti e i video Tik Tok, ormai è una professionista-VIDEO

La Mosetti su Tik Tok sempre più esperta e sensuale, nell’ultimo video ha un look da infarto per chi lo guarda

Antonella Mosetti sempre più bella e ballerina su Instagram, appare in un video con indosso un pantalone nero a vita alta e un top fatto a reggiseno super sexy. I suoi fan impazziscono per la sua bellezza e le sue mise sexy. Ma ci sono molti utenti che la criticano per come si mette in mostra e per i balletti esagerati che a volte mette in scena. In ogni caso è il destino dei personaggi pubblici, essere tanto amati e odiati dal pubblico.

LEGGI ANCHE>>>Beautiful, anticipazioni puntata 28 gennaio: il consiglio di Donna

Antonella Mosetti di fa massaggiare il lato B, spettacolo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Lotteria degli scontrini, si parte dal 1° febbraio: come partecipare e quanto si vince

La showgirl nelle stories instagram si mostra sul lettino di una spa mentre le fanno un massaggio ai glutei. Appare con indosso solamente le mutane. Poi si allena per mantenere il suo fisico strepitoso. E infine mostra il completo sexy che sponsorizza per il marchio di lingerie. La giornata tipo di Antonella Mosetti di questi tempi è probabilmente questa, video tik tok, cucina, palestra e foto/video sponsor. Ogni tanto appare anche in televisione come opinionista da Barbara D’Urso.

Aveva parlato in occasione dei molti contagi avvenuti a fine estate in Sardegna. Lei stessa aveva contratto il virus perché era andata sull’isola. Poi era stata al centro di una bufera che riguardava un parrucchiere famoso dove andava. Lui l’ha accusata di non aver pagato alcuni servizi di cui aveva usufruito. A quanto pare il prezzo era molto alto e quando lei ha dato la sua carta di credito non funzionava.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Inoltre la showgirl aveva detto che lui nei suoi confronti si era comportato male perché è stato anche grazie a lei se ha avuto successo. Dov’è la verità non si sa, ognuno ha il proprio pensiero a riguardo. Forse hanno fatto scoppiare il caso apposta per andare dalla D’Urso come spesso accade.