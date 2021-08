Antonella Mosetti e le altre vip approdate su OnlyFans, web reputation a Rischio?

e all’estero hanno Cardi B e Bella Thorne, in Italia abbiamo Antonella Mosetti ed Elena Morali. È ufficialmente al via la colonizzazione delle vip nostrane del social network OnlyFans, piattaforma britannica – in stile Instagram – che offre ai proprio clienti contenuti a pagamento e senza censure. Dai selfie bollenti corredati di emoticon in forma di cuore ai video impreziositi con gif in forma di fiammette, così influencer e personaggi dello spettacolo intrattengono il pubblico più affezionato con i loro materiali esclusivi, privati, privatissimi. Pubblico disposto anche a sborsare cifre più alte delle tariffe standard per ottenere in direct un saluto personalizzato dalle loro beniamine. Dare moneta, vedere fotina.

“Tante sorpresine” per i fan di Antonella Mosetti

Ultima in ordine di tempo ad iscriversi alla piattaforma è stata proprio Mosetti. Ex volto di Non è la Rai, ex gieffina, ex prima ballerina di Ciao Darwin, è attuale “volto” della piattaforma. Ai telespettatori più attenti infatti non sarà sfuggito come, tra una Instagram Stories e l’altra, tra una ospitata dalla d’Urso e una fotografia del reale in cui si immortala nei localini più patinati di Roma Nord, la showgirl spamma ai suoi 600mila follower l’invito ad inscriversi al suo canale OnlyFans. Una dinamica tipica di chi intende sfruttare e far fruttare il sito: sponsorizzarsi su Fb o Instagram, dove il bacino di utenti è più ampio, per traghettare le anime più o meno peccatrici verso l’infinito e oltre del confine britannico.

Per i più fortunati, fino a ieri c’era uno sconto: l’abbonamento mensile al canale di Antonella costava circa 5.99 dollari. Per voi ritardatari, ora il costo dell’abbonamento è pieno: 10.99 dollari al mese. Chi tardi arriva, male alloggia. È infatti il titolare della pagina a scegliere, modificare, stabilire il prezzo da pagare per permettere l’accesso ai propri contenuti. Ma Antonella, che qui si presenta come modella, attrice e TikToker, è sempre pronta ad attendervi con “tante sorpresine per voi“, “dolci messaggi di buonanotte” e cadeaux vari. Sono già novecento coloro che sono arrivati sul profilo dall’undici aprile, giorno di inaugurazione, adoranti di fronte al totale di ventotto post pubblicati. L’abbonamento offre, in questo caso: accesso completo ai contenuti dell’utente, la possibilità di messaggiare in privato e infine la malaugurata chance, per i delusi, di annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

I “maialini” di Elena Morali

Siete però ancora in tempo per approfittare dello sconto di Elena Morali: l’abbonamento costa 30 dollari per 30 giorni (“meno di un caffè al giorno”, direbbero quelli bravi nel marketing), ovvero il 40 per cento in meno. Ex showgirl di Colorado, ex fidanzata del comico Scintilla, ex compagna di Renzo ‘Trota’ Bossi (figlio del più famoso politico Umberto), ex Miss Padania, qui accoglie i fan dando subito del tu. “Ciao Tesoro“, scrive sul suo account, che già conta ottomila iscritti con un centinaio di post, “grazie per esserti iscritto. Volevo avvisarti che posterò foto di nudo artistico e non foto porno o cose simili, se hai delle richieste scrivimi in privato“. Poi passa alla politica di bastone e carota. Ovvero ad una rassicurazione e ad un altolà. “Siete tantissimi, dunque abbi solo pazienza: io risponderò a tutti di sera“, avverte, per poi mettere le mani avanti: “Vorrei gentilmente ricordare che chi registra e diffonde i miei contenuti privati, sarà penalmente denunciato per violazione della privacy e diffusione di immagini intime poiché iscrivendovi alla mia pagina avete firmato un “contratto” in cui viene esplicitamente spiegato che è vietato far uscire contenuti“. Il riferimento è a “stupidi gruppi Telegram” in cui teme di veder circolare il suo materiale.

Il profilo di Elena è un effluvio di ‘ine’, ‘ini’ e di tutti quei diminutivi/vezzeggiativi un po’ svenevoli e un po’ sexy volti ad una efficace opera di provocante captatio benevolentiae dell’utente medio. Un tone of voice perfettamente in target. Del tipo: “Buoooooongiorno maialini 🐷🐷 Contenuti nuovi pronti per essere inviati ❤️❤️💦💦💦💦💦“. Poi, di tanto in tanto, i ‘maialiani’ diventano ‘lovvini’ o ‘tesorini’. E costoro, maialini o lovvini come li si vuole chiamare, ricevono ‘fotine piccantine’ e ‘messaggini’ come “Fate tanti bei sogni… magari su di me 🐷“. E guai ad essere maialini sospettosi: “Se anche tu pensi (male) che non sia io nelle foto che invio, ecco la prova. Ho scritto su un foglietto il mio nome e mi sono fatta un selfie. Queste foto le sto mandando via messaggio a pagamento“.

Diecimila dollari per un video amatoriale di Elena e Luigi Mario Favoloso

Ma Elena non è sola. Accanto a lei nell’avventura Onlyfans c’è un bodyguard d’eccezione: il fidanzato Luigi Mario Favoloso, ex gieffino, ex fidanzato di Nina Moric, ex modello, ex cameriere, che conta sul suo profilo duemila like e un ultimo messaggio che recita “Quale bandiera vi piace appena svegli?” (pagate 16 euro al mese per conoscere la risposta illustrata, altrimenti lasciate fare alla sagacia della vostra fantasia, ndr). Certo è che però, per i maialini, trascendere è un attimo: in passato infatti c’è stato chi ha chiesto alla coppia un video erotico amatoriale dicendosi disposto a pagare addirittura diecimila dollari. I due si sono rifiutati.

Lasciate ogni speranza, o voi che entrate nel canale di Malena

Le foto si infiammano invece sul profilo di Malena Nazionale, pornostar di professione, ultima musa di Rocco Siffredi, che offre il proprio operato per 14.99 dollari al mese eventualmente ed agevolmente cumulabili in pacchetti sconto da 90 dollari per dodici mesi o in un trimestrale da 36 dollari. Qui nessun messaggio è gratuito, neanche quelli utilizzati da altri performer per stuzzicare l’attenzione dei fan, qui guardare dal buco della serratura (metafora che è sapiente logo della piattaforma) significa accedere a “file multimediali adatti solo a persone di età superiore ai 18 anni“. Lasciate ogni speranza, o voi ch’entrate.