Antonella Mosetti, sguardo penetrante e labbra provocanti – FOTO

Antonella Mosetti irresistibile, posta un primo piano che alza la temperatura su Instagram: sensualità allo stato puro

La showgirl Antonella Mosetti (Getty Images)

Antonella Mosetti è ormai regina dei social. Instagram, TikTok, una vera esperta degli strumenti di condivisione, che utilizza per mostrarsi in tutta la sua avvenenza. Senza freni, si dona ai suoi numerosissimi fan, con pose seducenti e una fisicità prorompente da infuocare i dispositivi.

Antonella Mosetti sempre più bella

La showgirl ha postato una foto nella quale indossa una semplice t-shirt azzurra, ma riesce a sfoderare al massimo la sua sensualità. Fluenti capelli scuri sono onde lucenti che scendono in una cascata verso la spalla, lasciandole scoperta la metà del viso, per la nostra ammirazione.

Nello scatto regnano sovrani gli occhi profondi e penetranti, esaltati da uno smokey eyes applicato a regola d’arte che apre lo sguardo, ne amplifica la potenza e lo rende quanto mai suadente e felino. La carnagione è perfetta e le labbra carnose e socchiuse sono una tentazione irresistibile.

Carriera iniziata a Non è la Rai, proseguita per altri programmi di successo come Ciao Darwin, Paperissima Sprint, Casa RaiUno, Quelli che il calcio. Ha recitato in una fiction con Raffaella Carrà “Mamma per caso“, e in un film di Carlo Verdone “C’era un cinese in coma“. Un background ricco di esperienze del quale Antonella non si è accontentata, e si è reinventata attraverso i social.

Presente su Tik Tok e su Instagram, dove vanta 672 mila followers, riscuote un successo da far invidia a colleghe molto più giovani.

Smaliziata e provocante, mostra le forme impetuose delle quali è dotata con fierezza, per il piacere dei fan che apprezzano. Ma lo scatto di oggi dimostra che non ha bisogno di look succinti per sedurre inesorabilmente chi la guarda.