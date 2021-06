antonella-mosetti-sotto-il-vestito-non-ha-nulla,-il-video-non-lascia-spazio-all’immaginazione

Antonella Mosetti continua a infiammare il web con i soliti post su Instagram dove mostra le sue forme e i lati migliori, e l’ultimo video?

Antonella Mosetti è una showgirl molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e della televisione soprattutto negli anni ’90 e 2000. E’ molto attiva nel mondo dei social e non perde occasione di mostrare la sua bellezza.

Seguita da più di seicentomila follower, la quarantacinquenne non rinuncia a fare video o foto bollenti che infiammano il web. I suoi scatti sono virali e i fan restano senza parole nel vederla.

Antonella Mosetti infiamma il web, che VIDEO

La showgirl qualche anno fa ha partecipato anche al Grande fratello vip insieme alla figlia e le due hanno avuto molto successo. Da quel reality entrambe hanno conquistato più fan che ora le seguono ovunque.

Attualmente Antonella non si è più vista in televisione però è molto attiva sui social dove non rinuncia a pubblicare video che lasciano senza parole.

Non sei fatta per quest’epoca. Vous et moi.

Scrive così sotto al video e sfoggia un vestito giallo per le vie di Roma. Lo sguardo è provocante e i capelli al vento le danno un tocco di classe in più.

Come lei, anche la figlia ha abbandonato il mondo della televisione. Dopo l’esperienza del Grande fratello vip Asia ha deciso di dedicarsi ad altro. I cavalli sono la sua più grande passione la sua priorità. Lo spiegato la mamma in un’intervista

Sono molto felice, perché sono stata io a spingerla quando era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni, da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione.

Qualche fan però spera di poter tornare ad ammirare la Mosetti in televisione, in qualche salotto televisivo o reality. Chissà se rientrerà di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip?