Antonella Mosetti torna a parlare della figlia Asia: “Felice che non faccia più tv”

Antonella e Asia

Che fine ha fatto Asia Nuccetelli?

La giovanissima Asia Nuccetelli, dopo aver partecipato come concorrente alla prima edizione del Grande Fratello Vip insieme alla madre e qualche ospitata nei salotti di Barbara D’Urso, si è allontanata dal piccolo schermo.

La madre, Antonella Mosetti, recentemente ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vero, nella quale ha svelato le ragioni per la quale la ragazza ha deciso di non continuare una carriera nel mondo dello spettacolo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato l’ex ragazza di Non è la Rai.

Antonella Mosetti felice che la figlia si sia allontanata dalla tv

Intervistata dal periodico Vero, l’ex gieffina Antonella Mosetti ha ricordato quando, nel 2016, ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip insieme alla figlia Asia Nuccetelli. La soubrette ed opinionista di Mattino 5 ha confessato che ritiene che quella nel reality show sia un’esperienza da provare a 20 anni.

Poi ha aggiunto: “Ai miei tempi facevi ore di fila per un provino e se non eri preparata ti trattavano male. C’era una grandissima selezione, mentre oggi si diventa famosi dicendo stupidaggini sui social, una follia. In ogni caso, quando Asia ha capito com’è il mondo televisivo ha pensato bene di non farne più parte e per questo sono la mamma più felice del mondo”.

Asia e la grande passione per i cavalli

Sempre al periodico Vero, la soubrette romana Antonella Mosetti ha raccontato che lei è un’appassionata di programmi televisivi come Quarto Grado, Amore Criminale e Chi l’ha visto? e faceva in modo che le seguisse anche sua Asia in modo da metterla in guardia dai pericoli. Per tale ragione per un certo periodo la ragazza ha sfiorato l’idea di studiare criminologia, poi si è resa conto di amare il mondo dell’equitazione.

“Ne ha tre e gareggia in tutta Italia. Sono molto felice perché sono stata io a spingerla quand’era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni. Da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione”, ha raccontato l’ex ballerina. Oltre ad essere madre e figlia, le due hanno un rapporto quasi amichevole: “Asia è affidabile, molto dolce e rispettosa del prossimo. Si è sudata tutto quello che ha. Sono orgogliosa di lei”.