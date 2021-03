Antonello Venditti e il divorzio da Simona Izzo | Retroscena choc

Antonello Venditti è stato sposato con Simona Izzo, ma il loro amore durò solo tre anni a causa di un gesto che proprio quest’ultima non perdonò mai e rivelò solo dopo molto tempo. Per il cantautore è stata molto dura superare il divorzio che penso addirittura di farla finita, ma riuscì a ricominciare a vivere grazie all’aiuto di un amico speciale.

L’amore tra Antonello Venditti e Simona Izzo

Antonello Venditti, famoso cantautore romano e Simona Izzo, attrice e doppiatrice, sono stati due dei personaggi più seguiti e amati dello show business. La loro rottura è stata molto chiacchierata e i motivi del divorzio non furono resi noti subito, deludendo tutti i fan.

La coppia si è sposata nel 1975 e dalla loro unione è nato Francesco, quando la donna aveva solo 20 anni. Il matrimonio però durò solo tre anni e i due non si lasciarono nel migliore dei modi nel 1978.

Se per la doppiatrice il divorzio è stato un duro colpo da digerire, il cantante soffrì ancora di più dato che il matrimonio naufragò proprio a causa di un suo ‘imperdonabile’ gesto. Ecco cosa successe davvero

I motivi del divorzio

Simona Izzo in un’intervista rilasciata tempo fa a ‘Vieni da me’, programma condotto da Caterina Balivo, ha spiegato quali sono stati i reali motivi che li hanno portati al divorzio.

L’attrice scoprì ripetuti tradimenti da parte del cantante, che non è mai a perdonare tuttora: “Ci siamo lasciati per un tradimento suo, non mio. Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni.”.

Ha spiegato quanto per lei sia stato un boccone amaro da digerire: “La nostra è stata una grande storia d’amore. Le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono, e quindi non ho perdonato. Non sopporto il tradimento, perchè forse non ho mai tradito”.

La Izzo ha poi concluso con una frase choc: “L’ho dovuto lasciare dopo l’ennesimo tradimento e lei era pure un cesso. Per me quando tradisci è un punto di non ritorno”.

LEGGI ANCHE—-> Mara Venier: il video a tradimento del marito | La reazione choc

LEGGI ANCHE—-> Massimo Giletti: sapete quanto guadagna? | Cachet esorbitante

La scioccante reazione di Antonello Venditti dopo la separazione

Il cantante ha scritto diverse canzoni proprio dopo il divorzio, ispirate sicuramente alla triste storia, come ‘Ricordati di me’ , ‘Amici mai’ e ‘Ci vorrebbe un amico’.

LEGGI ANCHE—-> Filippa Lagerback: la scoperta della malattia | Come se n’è accorta

Per lui la fine del suo matrimonio è stata molto dolorosa da superare, tanto che dichiarò una sconcertante verità al ‘Corriere’: “Mi trovai al castello di Carimate nel 1980 senza una lira e con la voglia sincera di farla finita dopo la fine di una relazione e trovai un angioletto con un cuore grande così che si chiamava Lucio Dalla“.

Grazie proprio all’amicizia con Dalla, Venditti è riuscito a trovare la forza di ricominciare e mettere un punto al triste epilogo di quella grandissima storia d’amore.

L’articolo Antonello Venditti e il divorzio da Simona Izzo | Retroscena choc proviene da Political24.