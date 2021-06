Antonello Venditti, il passato tragico del cantante. Cosa gli è successo a soli 16 anni

Antonello Venditti è un cantante molto noto e di successo, conosciamo tutto sul suo passato o c’è qualcosa ancora nascosta?

Antonello Venditti è uno dei cantanti più famosi de panorama musicale italiano. I suoi brani sono ascoltati ovunque e i fan crescono giorno dopo giorno. Generazione su generazione, bambini e adulti, tutti conoscono le sue canzoni.

Nonostante il successo, l’artista non ha sempre passato la vita tra rose e fiori. Anche lui ha sofferto soprattutto quando era poco più che un adolescente. A sedici anni ha tentato il suicidio ed oggi lo ha raccontato in un’intervista a La Stampa.

Antonello Venditti non si vergogna di certo nel dire che ha rischiato di suicidarsi. A sedici anni la vita lo ha messo a dura prova ed oggi lo racconta a cuore aperto ai suoi fan.

A quanto pare Venditti fu bullizzato e a tal proposito ha spiegato che

Devi essere molto forte dentro, credere in te stesso e credere in quello che sei, io sono convinto che si suicidano solo i giusti, quelli che hanno ragione. I colpevoli sono più furbi, magari tentano il suicidio ma poi sopravvivono. Ho molto rispetto per chi si suicida. Il suicidio è nella nostra natura, purtroppo, ma a volte basta una parola per continuare a vivere. Ecco perché c’è bisogno di amici, di una società che si interessi di te anche se sei piccolo. Ci vorrebbe un amico, sempre.