Antonello Venditti in ospedale: cosa è successo? Malattia, FOTO e ultime notizie

Antonello Venditti si trova in ospedale per un’operazione: il cantante dovrà operarsi all’occhio, ma perché? Che malattia ha? Leggi anche: Jovanotti, figlia Teresa malattia: come sta oggi? Cosa le è successo? Il dramma del tumore Che malattia ha Antonello Venditti? Antonello Venditti è in ospedale per operarsi all’occhio: il cantante – tramite un video su…

Like this: Like Loading...