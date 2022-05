Antonino Cannavacciuolo choc, svela la verità sull’addio a Masterchef “Sono pentito, ecco cos’è successo”

Si è parlato moltissimo di Antonino Cannavacciuolo e del suo addio a Masterchef, e adesso lo chef ha finalmente commentato la notizia e detto la verità. L’uomo ha dedicato la sua intera vita alla cucina e grazie alla sua bravura ha ottenuto importantissimi riconoscimenti. Sappiamo bene che per uno chef una delle massime ambizioni è quella di ottenere una stella Michelin, e il partenopeo ne ha ottenute ben cinque, in ristoranti differenti: due per Villa Crespi, una per Cannavacciuolo Cafè & Bistrot di Novara, una per Bistrot Cannavacciuolo di Torino e una per LAQUA Countryside di Ticciano.

Non solo bravissimo come cuoco. Grazie al suo carattere e al suo modo di fare, Antonino Cannavacciuolo è diventato anche un personaggio del piccolo schermo. Negli anni è riuscito a conquistarsi il favore del pubblico e lo vediamo ormai da tantissimo tempo impegnato con Masterchef, il programma culinario più seguito in assoluto. L’ultima edizione dello show è terminata da poco e ha visto vincere la giovane Tracy. Ma subito sono nate le voci riguardo un addio da parte dello chef. Non hanno aiutato delle dichiarazioni che aveva fatto precedentemente riguardo il suo rapporto con la cucina.

Antonino Cannavacciuolo ha ammesso di aver dedicato gran parte della sua giovinezza a questa passione, che è anche un lavoro. L’uomo ha dovuto rinunciare alla spensieratezza tipica di quell’età e tornando indietro non sa se rifarebbe la stessa cosa. Ai microfoni di Verissimo ha affermato di essersi un po’ pentito di aver dedicato la sua vita alla cucina. Parole che hanno subito allarmato i fans suoi e di Masterchef, che hanno pensato fosse giunto il momento per lo chef di prendersi una pausa e dedicare del tempo a se stesso. Si era anche pensato al nome di un eventuale sostituto.

In lizza c’era quello di Gennaro Esposito, che abbiamo già visto sul piccolo schermo come giudice di Junior Masterchef. Oggi Antonino Cannavacciuolo è voluto intervenire riguardo le voci che riguardano il suo addio a Masterchef e ha finalmente tranquillizzato i telespettatori dello show, molto legati alla sua figura: “Io via da Masterchef? Sì l’ho letta anche io, ma avete capito male. Non ho mai detto una cosa del genere, anzi ho firmato due anni di contratto”. Insomma, non c’è alcuna possibilità che il cuoco decida di abbandonare il programma, almeno non per la prossima stagione.

Quel che è fatto è fatto e la vita di Antonino Cannavacciuolo continua a essere interamente dedicata al mondo della cucina. Oggi una sua nuova soddisfazione è quella di crescere giovani e ambiziosi chef e renderli indipendenti: “Sono circondato da un grande team, composto in gran parte da giovani o ex-giovani che hanno cominciato diciottenni a Villa Crespi e ora guidano una brigata o un locale, hanno responsabilità insomma. Mi piace trovare ragazzi ambiziosi, che vogliono crescere senza fretta e sono felicissimo quando diventano bravi”. Adesso non vediamo l’ora di vederlo alla dodicesima edizione di Masterchef.

