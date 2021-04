Antonino Cannavacciuolo: spunta la foto del passato | Pesava solo 82 chili!

Antonino Cannavacciuolo è un grandissimo chef italiano diventato famoso come giudice di Masterchef, la sua immagine è legata a quella di un uomo piuttosto imponente, una foto del passato però lo vede molto diverse. Siete curiosi di vederla?

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più conosciuti e apprezzati nel nostro Paese, conduttore di diversi programmi televisivi riguardanti la cucina. A Masterchef, dove si è distinto come giudice ha colpito tutti con il suo carisma e la sua spontaneità procurandosi un vasto seguito che ora non perde tutti i suoi appuntamenti televisivi.

Ulteriore prova del suo travolgente successo è il suo profilo Instagram seguito da quasi 3 milioni di persone dove lui, come tanti altri personaggi pubblici, promuove tutte le sue attività: le sue partecipazioni agli show, il suo shop, ma anche la sua vita privata insieme alla sua splendida famiglia.

Ultimamente è stato sugli schermi tv con Family Food Fight, programma arrivato alla seconda edizione e conclusosi settimana scorsa. A differenza di altri show non c’erano nonnine, zie, ecc… ma famiglie di ristoratori come lui come concorrenti, quindi Antonino si è sentito più libero nei suoi giudizi. Insieme a lui in quest’avventura c’erano i colleghi Joe e Lidia Bastianich, un trio formidabile dei fornelli.

Antonino Cannavacciuolo e l’immensa passione per la cucina

La passione di Cannavacciuolo per la cucina è iniziata molto presto, già da piccolo aiutava la mamma e il papà, insegnante di cucina in una scuola alberghiera, e preparava panini per i compagni di giochi. Benché fosse la mamma Anna l’autrice dei prelibati pranzetti casalinghi, lui era sempre al suo fianco, “rubandole” i segreti che poi avrebbero reso le sue pietanze inconfondibili.

Come i veri professionisti del settore ha fatto tanta gavetta, lavorando anche all’estero, in prestigiosi hotel di lusso. La svolta è arrivata nel 2003 con la sua prima stella Michelin a Villa Crespi, seguita dalla seconda che non ha mai perso. Un ambito riconoscimento per un uomo che non si è mai risparmiato e ha ottenuto tutto con la sua costanza e il suo impegno.

Ma facciamo un passo indietro e torniamo a quando era un giovane e ambizioso cuoco alle prime esperienze, quando aveva decisamente alcuni chili di meno rispetto ad adesso. Voi l’avreste riconosciuto?

L’incredibile foto del passato

Il famigerato presentatore non ha sempre avuto questa stazza, lo prova una foto di gioventù e anche la testimonianza della moglie Cinzia Primatesta che lo conosce da quando erano ragazzi e la futura star del cibo stava ancora muovendo i primi passi in un ambiente in cui poi avrebbe brillato. Insieme infatti, avevano rilevato Villa Crespi, grazie anche al contributo dei genitori di lei e su di essa riversavano tutte le loro energie.

La foto che vedete, molto probabilmente risale a quel periodo iniziale. Come conferma anche la moglie Tony era magro, pesava 82 chili ed era alto 1,90 metri, molto diverso da oggi e dall’aspetto decisamente più rotondo con cui l’abbiamo conosciuto noi. Lo stress dell’epoca per la gestione della cucina nell’attività dove avevano investito tutto deve aver dato il suo bel contributo e così pure trascorrere tante ore sempre dietro ai fornelli in seguito.

