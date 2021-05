Antonino Santuccio Siracusa: A STORIA DELLA DISTRIBUZIONE DELLA CORRENTE ELETTRICA: DA VOLTA A TESLA

Gli elettroni, particelle sub-atomiche dotate di carica elettrica negativa, per la legge di Coulomb sono naturalmente attratti da zone in cui le cariche elettriche sono di minore intensità, e quindi possono essere viste come ‘lacune’, a valenza positiva. Mettendo in comunicazione elettrica due zone ad energie elettroniche differenti tramite un apposito elemento conduttore, si forma un circuito, e gli elettroni sono naturalmente portati a percorrerlo in un’unica direzione (polarità).

Più la differenza di potenziale energetico tra le due zone è grande, e più gli elettroni percorrono il conduttore velocemente: la tensione quindi, sale.

Nel Sistema Internazionale, la misura della differenza di potenziale elettrico è il volt (simbolo V), in onore del grande scienziato italiano che, per primo, riuscì ad ‘imbrigliare’ l’energia elettrica e sfruttarla per compiere lavoro.

Faraday e la forza elettromotrice

Nel 1831, il giovane scienziato britannico Michael Faraday, da anni studioso dei fenomeni dell’elettromagnetismo, scoprì che un conduttore che ruota parallelamente all’interno di un campo magnetico genera un flusso elettronico costante, che può essere usato per compiere lavoro.

Era stata appena scoperta l’induzione elettromagnetica, che dimostrava indiscutibilmente che campi elettrici e campi magnetici non erano altro che due facce della stessa, identica medaglia (la forza elettromagnetica). Benché eccellente inventore e mente straordinariamente dotata d’intuizione, Faraday aveva una conoscenza rudimentale dell’algebra, e non riuscì quindi a tradurre matematicamente, sotto forma di equazione, le sue scoperte. Ci penserà qualche decennio dopo un suo connazionale, James Clerk Maxwell, a mettere nero su bianco quattro equazioni fondamentali, che spiegano con esattezza i fenomeni dell’elettromagnetismo.