antonino-spinalbanese-lascia-a-bocca-aperta-“io-ho-…”

Per diverse settimane si è trovato al centro del gossip a causa della sua vita privata, e di preciso in seguito alla storia d’amore nata con la showgirl argentina Belen Rodriguez, ed ecco che nelle ultime ore è tornato a far parlare di se in seguito ad una particolare rivelazione sulla sua salute. Stiamo nello specifico parlando di Antonino Spinalbese che sui social ha rivelato di essere malato, ma quali sono state esattamente le sue parole?

Antonino Spinalbese per mesi al centro del gossip

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono conosciuti ed innamorati. La loro è stata una storia d’amore incredibile, tanto che dopo pochi mesi i due sono diventati genitori di una bellissima bambina di nome Luna Marie. Purtroppo però poco dopo la nascita della bambina, avvenuta la scorsa estate e di preciso nel mese di luglio del 2021, ecco che qualcosa sembrerebbe essersi rotto tanto che i due hanno interrotto la propria relazione continuando però a mantenere degli ottimi rapporti per il bene della loro bambina.

La rivelazione di Spinalbese sulla sua salute

Nelle scorse ore l’ex fidanzato di Belen Rodriguez è tornato a far parlare di se in seguito alla rivelazione fatta sui social sulla sua salute. Spinalbese ha infatti condiviso con i suoi followers un video attraverso il quale per la prima volta ha voluto raccontare a tutti di aver scoperto, in seguito ad un brutto incidente, di essere malato.“Vado in ospedale e mi ricoverano all’istante, partono gli accertamenti e poi arriva il responso: ho una grave malattia autoimmune…”, queste di preciso le sue parole. Il giovane ha poi proseguito rivelando che si tratta di un problema abbastanza serio con il quale probabilmente si troverà a dover convivere per il resto della sua vita. “E’ un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita…” ha dichiarato l’ex di Belen.

Le parole di Spinalbese spiazzano: “Avevo perso 13 chili”

Antonino Spinalbese sempre tramite lo stesso video condiviso sui social ha poi rivelato di aver sofferto davvero molto dopo aver scoperto di essere malato. “Avevo perso 13 chili…Per me l’aspetto fisico è importante…”, queste le parole espresse dal giovane che ha rivelato inoltre di aver pianto tutte le volte che si guardava allo specchio in quanto vedersi magro e diverso dal solito lo faceva soffrire molto. Proprio per camuffare questo suo cambiamento Antonino era solito indossare degli indumenti in grado di coprire bene i cambiamenti. L’uomo ha poi concluso affermando “Sono di nuovo io”, rivelando quindi di essere finalmente riuscito a superare il peggio e riprendere il controllo della sua vita.