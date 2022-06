antonino-spinalbese-cambia-vita-dopo-la-rottura-con-belen:-i-nuovi-progetti

Belen Rodriguez, il suo ex compagno non fa marcia indietro: la vita da parrucchiere è solo un lontano ricordo

Roberto Alessi nella sua rubrica di gossip sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 ha voluto porre le sue attenzioni su Antonino Spinalbese, il quale l’anno scorso è finito sotto i riflettori dopo aver avuto una figlia con la popolare showgirl argentina. Purtroppo dopo la nascita della piccola Luna Marì le cose non sono andate bene tra loro. Ma oggi cosa fa il ragazzo? In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare giornalista pare che ormai abbia deciso di accantonare il lavoro da parrucchiere, preferendo fare l’influencer e il modello. Recentemente avrebbe anche aperto un’agenzia di comunicazione digitale: “Sta anche lanciando un brand di costumi…”

Antonino Spinalbese sempre più lanciato, Roberto Alessi ne è certo: “Deve la sua fortuna all’ex compagna”

Il popolare direttore del magazine Novella 2000 ha anche rivelato di credere che comunque tutto il successo che sta avendo in questo periodo il ragazzo sarebbe sicuramente dovuto alla sua passata storia d’amore con Belen Rodriguez, con la quale ha avuto una figlia:

“Gli ha portato fortuna, non che fare il parrucchiere fosse da poveretto, però passare da 2000 euro al mese a un tot di più non è male…”

Successivamente il giornalista ha quindi rivelato che sicuramente la showgirl non starà simpaticissima proprio a tutti, ma comunque al ragazzo, che è sempre al centro del gossip, avrebbe portato davvero tanta fortuna: “Per lui è stata preziosa…”

L’ex di Belen Rodriguez al centro del gossip: ha trovato l’amore e presto parteciperà al reality di Signorini? Le indiscrezioni

Si segnala che Antonino Spinalbese in queste ultime settimane è tornato prepotentemente sotto i riflettori del gossip per due motivi. Il primo è che pare sia in lizza per entrare nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, cha salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe iniziare lunedì 19 settembre. L’altro motivo per cui ha fatto molto discutere è legato al fatto che pare abbia trovato finalmente l’amore dopo aver chiuso l’anno scorso con la popolare showgirl argentina. Lei chi è? Pare sia Giulia Tordini (fondatrice del popolare brand di gioielli Leda Madera).

